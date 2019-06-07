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Финансы ,  
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Рынок ипотечных облигаций в России превысит ₽1 трлн
Институт развития «Дом.РФ» подписал с Газпромбанком соглашение о выпуске обеспеченных ипотекой облигаций на 350 млрд руб. Общий потенциальный рынок таких бумаг превысил тем самым 1 трлн руб.
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Руководство института развития «Дом.РФ» и Газпромбанка в рамках Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого планируется выпуск обеспеченных ипотекой облигаций, говорится в сообщении «Дом.РФ». Всего в 2020–2021 годах cтороны планируют выпустить таких ценных бумаг на 350 млрд руб.

Аналогичные меморандумы «Дом.РФ» (до марта 2018 года назывался АИЖК) подписал со Сбербанком (в июле 2017 года) на сумму до 300 млрд руб. до 2020 года и с ВТБ (в ноябре 2018 года) на 500 млрд руб. на 2019–2021 годы. Таким образом, общий объем рынка ипотечных облигаций «Дом.РФ» должен к 2021 году превысить 1 трлн руб., достигнув уровня в 1,15 трлн руб. Для сравнения, весь рынок рублевых гособлигаций ОФЗ на 1 мая 2019 года составил 8 трлн руб. Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк — лидеры по выдаче ипотеки в России.

По данным Банка России, на 1 апреля 2019 года объем задолженности россиян по ипотечным кредитам достиг 6,7 трлн руб., увеличившись за год на 25%. Средневзвешенная ставка по ипотеке составила на эту дату 10,4% годовых.

Развитие рынка ипотечных ценных бумаг (ИЦБ), привлечение туда новых инвесторов способно в перспективе обеспечить снижение ставок по ипотеке на 1–1,5 п. п., уверен замгендиректора «Дом.РФ» Артем Федорко. Смысл секьюритизации ипотеки в том, что инвестор получает бумаги, обеспеченные выданными ипотечными кредитами, а в банк, обеспечивающий эти бумаги ипотечным портфелем, возвращаются деньги, которые опять можно пустить на развитие бизнеса, в том числе на выдачу новых кредитов.

Риски по ипотечным бумагам ненамного превышают риски ОФЗ, тогда как доходность по ним выше, указывают в «Дом.РФ». Например, ставка купона у самого последнего выпуска, организованного 29 мая вместе с ВТБ, достигает 9,5% годовых, тогда как у ОФЗ она находится в районе 7–8%.

«Дом.РФ» выпускает и выступает поручителем по так называемым однотраншевым ИЦБ в отличие от многотраншевых ипотечных бумаг, популярных ранее в США. Они были обеспечены кредитами разного качества и структуры, а значит, разного риска. Обилие «плохих долгов» в таких бумагах способствовало развитию финансового кризиса 2008 года.

Первые однотраншевые ИПЦ на 2,1 млрд руб. были выпущены «Дом.РФ» в декабре 2016 года: по данным Cbonds, Газпромбанк был организатором их размещения. Незадолго до этого Банк России снизил коэффициент риска по планируемым к запуску бумагам со 100 до 20%. С того времени было проведено всего 12 подобных размещений на общую сумму 320 млрд руб.

Авторы: Георгий Макаренко, Евгения Чернышова
Теги: АИЖК, Газпромбанк, ипотека, облигации
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