Как доля государства в экономике России превысила 50%. Инфографика

РАНХиГС: Доля госсектора в ВВП выросла до 56,23% в 2021 году

Доля государства в ВВП России с 2016 года выросла до 56,23%. Это следует из данных Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС. Это максимум с начала наблюдений в 2000 году. Данные других организаций — МВФ,. ОЭСР, Всемирного банка, ФАС, давно не обновлялись. По состоянию на 2019 год их оценки размера госсектора составляли от 33 до 70% ВВП.

В 2022 году госкомпании заработали 2,136 трлн руб. Годом ранее - 4,692 трлн руб., следовало из данных Росстата.