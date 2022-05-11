Экс-глава ФОМС стала претендентом на пост врио руководителя Росстата

Основной кандидат на должность временно исполняющего обязанности главы Росстата — замглавы службы Елена Чернякова, пришедшая в ведомство в конце апреля, знают источники РБК. Еще один кандидат — другой замглавы Дмитрий Кенчадзе

Елена Чернякова (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Действующий заместитель руководителя Росстата Елена Чернякова рассматривается как главный кандидат на должность врио главы статслужбы в связи с назначением Павла Малкова исполняющим обязанности губернатора Рязанской области. Об этом РБК сообщил источник в Росстате, информацию подтвердил близкий к ведомству собеседник.

Еще один источник РБК назвал другого кандидата на должность врио — замглавы Росстата Дмитрия Кенчадзе.

Ожидается, что о назначении будет объявлено сегодня, 11 мая. Согласно внутренним регламентам Росстата, при переводе руководителя на другую должность врио назначается из числа его действующих заместителей, пояснил источник в службе.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

Елена Чернякова получила пост замглавы Росстата 29 апреля. В круг ее обязанностей вошли вопросы цифровой трансформации ведомства и взаимодействия с органами власти для обмена административными данными. Кроме того, она должна была заниматься развитием механизмов электронного сбора статистической отчетности, упрощением взаимодействия респондентов с Росстатом, а также совершенствованием нормативно-правовой базы.

Чернякова родилась в Казани в 1969 году. Работала в производственных подразделениях КамАЗа, позднее возглавляла управление тарифной политики Минстроя Татарстана, была замдиректора Центра экономических и социальных исследований республики, а также замдиректора департамента бюджетной политики и методологии Минфина России.

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В 2011 году была назначена директором департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Минфина.

В 2020 году стала председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Дмитрий Кенчадзе, родившийся в 1985 году, работает в органах госстатистики с 2009 года, где занимал должности от специалиста-эксперта до заместителя начальника Управления национальных счетов. В июле 2020 года он был назначен заместителем руководителя Росстата.