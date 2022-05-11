Экс-глава ФОМС стала претендентом на пост врио руководителя Росстата

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Илон Маск допустил возможность покупки горнодобывающего бизнеса Инвестиции, 12:42
Большинство россиян выступили против идеи ввести историю с 1 класса Общество, 12:38
Президент ФИФА отреагировал на разрыв сотрудничества с EA Sports Спорт, 12:35
Володин заявил о грозящем Украине «голодоморе» из-за долгов перед США Политика, 12:24
Почему фрилансеры все-таки не заменят компании ключевых сотрудников Pro, 12:22
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:18
15 млрд устройств: почему интернет вещей сложно увидеть РБК и МегаФон, 12:15
Мордашов вышел из капитала Национальной медиа группы Бизнес, 12:15
Авто и запчасти будут ввозить в Россию по новой схеме. Что изменится Авто, 12:14
В России число госпитализаций пациентов с COVID за сутки выросло на 13% Общество, 12:06
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:03
Group-IB опровергла, что защищала Rutube от кибератак Технологии и медиа, 12:02
За что компании готовы платить консалтерам в кризис Pro, 12:02
Бивол прокомментировал отсутствие флага России в бою с Альваресом Спорт, 12:01
Экономика ,  
0 

Экс-глава ФОМС стала претендентом на пост врио руководителя Росстата

Основной кандидат на должность временно исполняющего обязанности главы Росстата — замглавы службы Елена Чернякова, пришедшая в ведомство в конце апреля, знают источники РБК. Еще один кандидат — другой замглавы Дмитрий Кенчадзе
Елена Чернякова
Елена Чернякова (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Действующий заместитель руководителя Росстата Елена Чернякова рассматривается как главный кандидат на должность врио главы статслужбы в связи с назначением Павла Малкова исполняющим обязанности губернатора Рязанской области. Об этом РБК сообщил источник в Росстате, информацию подтвердил близкий к ведомству собеседник.

Еще один источник РБК назвал другого кандидата на должность врио — замглавы Росстата Дмитрия Кенчадзе.

Путин назначил пять глав регионов
Политика
Владимир Путин

Ожидается, что о назначении будет объявлено сегодня, 11 мая. Согласно внутренним регламентам Росстата, при переводе руководителя на другую должность врио назначается из числа его действующих заместителей, пояснил источник в службе.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

Елена Чернякова получила пост замглавы Росстата 29 апреля. В круг ее обязанностей вошли вопросы цифровой трансформации ведомства и взаимодействия с органами власти для обмена административными данными. Кроме того, она должна была заниматься развитием механизмов электронного сбора статистической отчетности, упрощением взаимодействия респондентов с Росстатом, а также совершенствованием нормативно-правовой базы.

Чернякова родилась в Казани в 1969 году. Работала в производственных подразделениях КамАЗа, позднее возглавляла управление тарифной политики Минстроя Татарстана, была замдиректора Центра экономических и социальных исследований республики, а также замдиректора департамента бюджетной политики и методологии Минфина России.

Читайте на РБК Pro
Pro
Когда идеи не лезут в голову: семь тактик раскрытия креативности команды
Инструкции
Pro
Как правильно оформить сотрудника на удаленке
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома»
Прогнозы
Pro
Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд
Статьи
Pro
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images Более 25% новичков покидают компанию почти сразу. Как их удержать
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Steffi Loos / Getty Images Почему экономисты и простые люди по-разному оценивают инфляцию
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Как меняется актуальность цифровых активов и валют
Статьи
Pro
Китайский фондовый рынок: каковы перспективы для частного инвестора
Клуб инвесторов

В 2011 году была назначена директором департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Минфина.

В 2020 году стала председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Дмитрий Кенчадзе, родившийся в 1985 году, работает в органах госстатистики с 2009 года, где занимал должности от специалиста-эксперта до заместителя начальника Управления национальных счетов. В июле 2020 года он был назначен заместителем руководителя Росстата.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Инна Деготькова Инна Деготькова
Росстат кадры назначения Павел Малков ФОМС
Материалы по теме
Глава Росстата стал кандидатом на пост губернатора Рязанской области
Политика
Правительство сменит главу Фонда медицинского страхования
Политика
Путин назначил пять глав регионов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter