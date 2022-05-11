Экс-глава ФОМС стала претендентом на пост врио руководителя Росстата
Действующий заместитель руководителя Росстата Елена Чернякова рассматривается как главный кандидат на должность врио главы статслужбы в связи с назначением Павла Малкова исполняющим обязанности губернатора Рязанской области. Об этом РБК сообщил источник в Росстате, информацию подтвердил близкий к ведомству собеседник.
Еще один источник РБК назвал другого кандидата на должность врио — замглавы Росстата Дмитрия Кенчадзе.
Ожидается, что о назначении будет объявлено сегодня, 11 мая. Согласно внутренним регламентам Росстата, при переводе руководителя на другую должность врио назначается из числа его действующих заместителей, пояснил источник в службе.
РБК направил запрос в пресс-службу правительства.
Елена Чернякова получила пост замглавы Росстата 29 апреля. В круг ее обязанностей вошли вопросы цифровой трансформации ведомства и взаимодействия с органами власти для обмена административными данными. Кроме того, она должна была заниматься развитием механизмов электронного сбора статистической отчетности, упрощением взаимодействия респондентов с Росстатом, а также совершенствованием нормативно-правовой базы.
Чернякова родилась в Казани в 1969 году. Работала в производственных подразделениях КамАЗа, позднее возглавляла управление тарифной политики Минстроя Татарстана, была замдиректора Центра экономических и социальных исследований республики, а также замдиректора департамента бюджетной политики и методологии Минфина России.
В 2011 году была назначена директором департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Минфина.
В 2020 году стала председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).
Дмитрий Кенчадзе, родившийся в 1985 году, работает в органах госстатистики с 2009 года, где занимал должности от специалиста-эксперта до заместителя начальника Управления национальных счетов. В июле 2020 года он был назначен заместителем руководителя Росстата.