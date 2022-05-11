Добросовестным налогоплательщикам предложили преференции при госзакупках

Власти обсуждают для компаний из будущего рейтинга добросовестных налогоплательщиков возможность преференциального доступа к госзакупкам, знают источники РБК. Но такой подход противоречит регулированию в ЕАЭС, предупреждает Минфин

Фото: Андрей Любимов / РБК

Власти прорабатывают возможные привилегии для компаний, которые добросовестно платят налоги. Один из основных вариантов — преференциальный доступ к госзакупкам в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, рассказали РБК три источника, участвующие в обсуждении нового механизма. Предполагается, что его смогут получить компании, которые войдут в рейтинг добросовестных налогоплательщиков. Над созданием рейтинга по поручению президента работает ФНС совместно с бизнес-сообществом. Президент поручил создать его «в целях предоставления лидерам этого рейтинга налоговых преференций».

Как может работать преференциальный доступ

Сегодня в госзакупках фиксируется недобросовестная конкуренция, поясняют собеседники РБК. По их словам, зачастую тендеры выигрывают компании, которые используют налоговый демпинг — уклоняются от уплаты ряда сборов, нелегально трудоустраивают работников в штат, не соблюдают ряд затратных обязательных требований и за счет этого занижают цены. При конкуренции с ними добросовестные налогоплательщики всегда проигрывают.

«Идея в том, чтобы бороться с такими компаниями. Если на конкретную закупку подало заявки достаточное количество добросовестных налогоплательщиков, включенных в рейтинг, то все, кто вне его, должны быть не допущены к участию, пока не докажут, что работают вбелую. Сейчас ФНС и заинтересованные органы власти прорабатывают такую возможность», — сказал один из собеседников РБК, участвующий в обсуждении механизма.

Нахождение в рейтинге добросовестных плательщиков, которое подразумевает выполнение определенных требований, должно стать аналогом предквалификации для участия в госзакупках, говорит другой источник. Если в одной закупке участвуют добросовестная и недобросовестная компании, приоритет планируется отдавать первой, подтвердил третий собеседник.

О необходимости дать преференции добросовестным налогоплательщикам ранее говорили представители «Деловой России». В качестве необходимых мер бизнес-объединение предлагало предоставить им право на заявительный порядок возмещения НДС без предоставления банковской гарантии, возможность перехода на налоговый мониторинг со смягчением критериев размера компании (сейчас одним из критериев является выручка не менее 1 млрд руб. — РБК), а также право на получение мотивированного мнения налоговых органов по планируемым или совершаемым сделкам без участия в мониторинге, сказал РБК глава «Деловой России» Алексей Репик. По действующему законодательству такое мнение направляется только компаниям, участвующим в налоговом мониторинге — форме налогового контроля, появившейся в России с 2016 года.

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РБК направил запросы в ФНС и Минэкономразвития.

В Минфине заявили, что пока информация о возможных преференциях для добросовестных налогоплательщиков к ним не поступала. Там также отметили, что госзакупки находятся под правовым регулированием в том числе договора Евразийского экономического союза (ЕАЭС), предусматривающего закрытый перечень лиц, которым могут предоставляться преференции (это малый и средний бизнес, учреждения уголовно-исполнительной системы и организации инвалидов). Кроме того, введение приоритета для компаний из рейтинга будет содержать признаки нарушения договора ЕАЭС в части обязательства предоставлять равные условия всем участникам закупок из стран-участниц, так как в такой рейтинг, скорее всего, предполагается включать только российских налогоплательщиков, указали в Минфине.

Какие компании можно считать добросовестными

«Деловая Россия» предложила следующий критерий формирования рейтинга — уровень налоговой нагрузки на компанию относительно среднеотраслевого, сообщил Репик. Превышение на 50% и более среднеотраслевого уровня должно давать право на преференции, отметил он. Однако собеседники РБК говорят, что порядок включения в рейтинг будет различаться в зависимости от конкретных отраслей.

«Единого подхода нет и быть не может, так как отраслевая специфика очень существенна. ФНС уже рассмотрела несколько кейсов — например, сферы перевозки крупногабаритных грузов, экспорта сельхозпродукции, импорта бытовой техники, клининга. Для каждой из отраслей разрабатываются свои критерии включения в рейтинг», — говорит один из собеседников РБК.

Например, для сфер клининга, общепита и охраны ФНС разработала бенчмарки по двум ключевым налогам — НДС, а также страховым взносам (так как «человекоемкие» сферы часто «грешат» оптимизацией этих взносов).

По словам собеседников РБК, подход ФНС к созданию рейтинга налогоплательщиков в целом разделяет Минэкономразвития, однако некоторый скепсис есть со стороны ФАС, так как под конкуренцией служба понимает прежде всего количество субъектов экономической деятельности. В адрес ФАС такого проекта нормативно-правового акта не поступало, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Какие риски есть у нового механизма

Механизм государственных закупок действительно далек от совершенства, отмечает адвокат, руководитель Saunin Law Practice Андрей Саунин. «Создание рейтинга, с одной стороны, увеличивает шансы отсеять от госзакупок фирмы-однодневки и ограничить явно мошеннические схемы распила, но с другой — организация и ведение рейтинга налоговой службой могут превратить его в инструмент государственного давления на бизнес», — опасается эксперт. В таком случае рыночные условия участия в госзакупках будут упразднены окончательно, предупреждает он.

Сама идея создания такого рейтинга позитивна, однако дьявол может крыться в деталях, а именно в степени жесткости критериев отделения добросовестных от недобросовестных компаний, полагает руководитель налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе. «Существует множество формальных факторов, которые могут сделать компанию недобросовестной в глазах государства. Например, финансовые проблемы, ошибки при уплате налога, которые расцениваются как неплатеж, наличие незначительной задолженности в размере 20 копеек. Компания может упустить много времени, пытаясь это выяснить и скорректировать», — говорит эксперт.

Он также отмечает, что факт уплаты всех бюджетных платежей не является признаком добросовестного контрагента в деловой практике: если компания вовремя выполняет налоговые обязательства перед государством, но при этом срывает контракты, нарушает условия договора и поставляет некачественный товар, ее нельзя считать добросовестной, предупреждает он.

В настоящее время в России уже существует перечень недобросовестных поставщиков — реестр участников закупок, которые уклонились от заключения контрактов, либо контракты с ними были расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика в связи с существенным нарушением условий.