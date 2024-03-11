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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg сообщил об «очереди инвесторов» на «оборонные облигации» ЕС

Bloomberg сообщил об очереди инвесторов на «оборонные облигации» ЕС
Сюжет
Военная операция на Украине
Выпуск «оборонных облигаций» от имени ЕС в целом сократил бы потребности в заимствованиях для отдельных государств союза и позволил бы профинансировать наращивание военного потенциала ЕС, отмечают эксперты
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

В случае запуска в ЕС постоянно действующей программы эмиссии облигаций, за счет которых будут финансироваться оборонные расходы Евросоюза и наращиваться его военный потенциал, недостатка спроса на такие бумаги со стороны инвесторов не будет. Об этом говорят опрошенные Bloomberg представители инвесткомпаний; в материале агентства отмечается, что такие инвесторы уже «выстроились в очередь».

«Инвесторы жаждут таких облигаций», — сказал Брайан Мангвиро, портфельный менеджер компании Barings, уже инвестирующей в долговые обязательства ЕС.

«Я бы не беспокоился об отсутствии спроса», — поддержал его старший портфельный менеджер RBC BlueBay Asset Management Каспар Хенсе.

В Bloomberg отметили, что менеджеры инвестиционных фондов, которым остро не хватает ценных бумаг с рейтингом AAA, требуют увеличения выпуска таких облигаций за счет выхода на рынок новых бондов ЕС. К настоящему моменту совокупный объем выпуска таких бумаг оценивается в €450 млрд, в основном это облигации, выпущенные для финансирования расходов. При этом только в феврале 2024 года объем поданных инвесторами заявок на покупку новых облигаций ЕС составил около €81 млрд, что в 27 раз превысило объем выпуска бумаг (€3 млрд). Такой показатель стал абсолютным рекордом для европейского рынка публичных синдицированных долговых обязательств, отмечает Bloomberg.

Выпущенные ЕС облигации приносят инвесторам больший доход по сравнению с бондами отдельных стран Евросоюза. В частности, облигации ЕС со сроком погашения в 2034 году торгуются с доходностью 2,9%, в то время как доходность аналогичных облигаций Германии составляет менее 2,2%, а доходность французских облигаций с погашением в 2033 году — 2,7%. Однако Bloomberg отмечает, что в случае запуска ЕС постоянной и масштабной программы заимствований доходность бумаг может снизиться.

Опрошенные Bloomberg эксперты особо отметили, что выпуск «оборонных облигаций» от имени ЕС в целом сократил бы потребности в заимствованиях для отдельных государств союза. А для некоторых из них это критически важно, так как, по данным германского института Ifo, в семи европейских странах НАТО, в том числе в Италии, платежи на обслуживание долга уже превышают оборонные расходы. «Прелесть облигаций ЕС в том, что долг не фигурирует в вашей национальной статистике», — добавил главный экономист немецкого банка LBBW Мориц Кремер, по словам которого такие заимствования помогли бы отдельным странам избежать нарушения действующих в ЕС норм по объему бюджетного дефицита.

«Оборонная программа ЕС, финансируемая за счет долга, была бы очень желанным событием», — полагает Каспар Хенсе, сравнивший запуск такой программы заимствований с действиями первого министра финансов США Александра Гамильтона, при котором федеральный центр принял на себя долги штатов, что позволило сплотить страну после победы в Войне за независимость.

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В феврале 2024 года премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Евросоюзу следует разработать план выпуска еврооблигаций на €100 млрд, средства от которых пойдут на инвестиции в оборонную промышленность. По словам Каллас, такая мера необходима, так как ЕС нужно развивать военную промышленность, в том числе для долгосрочных поставок вооружений Украине. В поддержку идеи премьер-министра Эстонии выступили власти Польши и Франции.

5 марта Еврокомиссия представила новую программу укрепления оборонной промышленности ЕС. В частности, с 2025 по 2027 год из бюджета ЕС планируется выделить €1,5 млрд на повышение конкурентоспособности технологической и промышленной базы европейского оборонного сектора. Предусматривается совместное финансирование и заказ вооружений, модернизация военно-промышленного комплекса ЕС, а также другие меры по укреплению оборонных компаний.

«После десятилетий недостаточного финансирования мы должны инвестировать больше в оборону, но нам нужно делать это лучше и вместе. Сильная, устойчивая и конкурентоспособная европейская оборонная промышленность является стратегическим императивом и первичным условием повышения нашей оборонной готовности. Мы также должны усилить нашу военную поддержку Украины, в том числе путем поддержки ее оборонно-промышленной базы», — заявила вице-президент Европейской комиссии Маргрете Вестагер.

Будут ли выпущены ЕС «оборонные облигации», как отмечает Bloomberg, во многом зависит от того, как будет развиваться ситуация на Украине, где продолжаются боевые действия. И побудительным сигналом может стать новое продвижение российской армии к восточным границам ЕС. «К сожалению, Европе для того, чтобы добиться большого успеха, всегда нужен кризис», — отметил руководитель отдела рыночной стратегии Zurich Insurance Co Гай Миллер.

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Евгений Калюков Евгений Калюков
военные облигации оборонные расходы ЕС Военная операция на Украине
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