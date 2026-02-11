 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
СП предложила меры, чтобы быстрее продавать изъятое у коррупционеров

Счетная палата предложила меры, чтобы быстрее продавать изъятое у коррупционеров
Счетная палата обсудила с Минфином и Росимуществом проблемы в реализации конфискованного у коррупционеров, была предложена «дорожная карта». Из изъятой собственности удается реализовать только 8%, в том числе из-за обременений
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Большие объемы имущества, изъятого у коррупционеров, до сих пор остаются нереализованными. Об этом заявил на заседании комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин, передает корреспондент РБК.

Он напомнил, что, по оценке ведомства, стоимость имущества, изъятого за последние пять-семь лет, превышает 100 млрд руб. При этом удалось реализовать только 8% такой собственности. Сопоставимые оценки содержались в статистике Счетной палаты, где отсчет начинается с 2011 года.

Этот вопрос, по словам Батуркина, обсуждался на совещаниях Счетной палаты с представителями Минфина и Росимущества.

«У нас в итоге возникла идея создания некой «дорожной карты», где планируется проведение встреч в том числе с судебными приставами и прокуратурой, чтобы все-таки наладить коммуникацию между силовым блоком и Росимуществом, для того чтобы все-таки больше было обратной связи на предмет того, какое имущество предстоит передать в собственность Российской Федерации», — сказал он.

Это необходимо в том числе для того, чтобы обеспечить готовность самого Росимущества, а также очистку продаваемой собственности от всех долгов и обременений, пояснил Батуркин. Такие меры позволят быстрее выводить изъятое имущество коррупционеров в оборот, добавил аудитор.

Проблему с реализацией изъятой собственности Батуркин связал не с качеством работы Росимущества, а с фундаментальными проблемами, на которые власти уже обратили внимание.

«Это проблемы, связанные с нормативным регулированием, в частности, к сожалению, представители Росимущества не всегда знают, когда вообще тот или иной актив попадет в собственность Российской Федерации, потому что они узнают об этом в лучшем случае через приставов, когда они уже приносят исполнительный лист о таком решении. И уходит достаточно большое количество времени на то, чтобы оформить необходимые документы», — пояснил он.

Кроме того, зачастую ФССП передает указанные активы с большим количеством обременений, наложенных в ходе судебного производства. «На то, чтобы снять подобные обременения, уходит, как мы смотрели, от полутора до шести месяцев, что означает, что сам актив и свойства его существенно ухудшаются», — отметил Батуркин.

Он уточнил, что имеет в виду исключительно жилые дома, включая коттеджи, поскольку земельных участков это касается меньше.

«Вторая проблема — мы фиксировали факты, когда, например, многоквартирные дома, <…> люди, которые там были прописаны, они там живут. Их, собственно, никто не принял попыток выселить. И эту задачу должно решать Росимущество, что не является [его] функцией», — сказал Батуркин.

Как пояснил аудитор, на процедуру также уходит большое количество времени, из-за этого ввод имущества в обращение сильно меняется и казна теряет средства.

С 1 апреля по 25 сентября 2025 года Счетная палата проводила проверку деятельности Росимущества и его территориальных управлений в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Она показала, что с 2011 года к 1 июля 2025 года в доход государства было обращено почти 9 тыс. объектов недвижимого имущества совокупной стоимостью более 113 млрд руб. При этом с 2021 года приватизированы оказались только 240 объектов коррупционного имущества, или менее 4% всех объектов. А с 2023 года в аренду передали 224 таких объекта, что также не превышает 4%.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
коррупция Счетная палата аудит Росимущество продажа активов
