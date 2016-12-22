В Евросоюзе допустили увеличение сборов с туристов из-за Brexit

Чтобы покрыть дефицит бюджета из-за Brexit, Еврокомиссия рассматривает вопрос о том, чтобы увеличить сборы с иностранных туристов, а также повысить налоги на пластиковые упаковки и выбросы парниковых газов, узнала FT

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Европейская комиссия (ЕК) рассматривает вопрос о том, чтобы компенсировать ежегодный дефицит бюджета ЕС в €12–25 млрд из-за Brexit посредством увеличения сборов с иностранных туристов, повышения налогов на пластиковые упаковки и выбросы парниковых газов, сообщает британская Financial Times (FT).

Эти пути повышения поступлений в бюджет, как отмечает газета, являются «новыми». Ранее в рамках переговоров относительно бюджета ЕС, который будет действовать с 2021 года в течение по меньшей мере пяти лет, члены ЕК предлагали после выхода из объединения «чистого донора» — Великобритании — увеличить взносы в бюджет Евросоюза для правительств остальных 27 стран ЕС.

Однако наряду с этим Еврокомиссия, как замечает FT, рассматривает и альтернативные пути компенсации дефицита бюджета. Среди них — доходы от новой системы пограничного контроля ЕС ETIAS (Европейская система авторизации и путешествий), которая с 2020 года перед въездом в Шенгенскую зону должна будет начать «отслеживать» граждан из стран, не входящих в Евросоюз, которые, однако, обладают правом безвизового въезда на территорию ЕС. Сегодня, согласно материалам на сайте программы, предполагается, что она будет действовать для граждан Албании, Японии, Израиля, Аргентины, Южной Кореи, Бразилии, Новой Зеландии, Грузии, США, Канады, Австралии и других. После завершения процедуры Brexit этот сбор, как замечает Financial Times, также будет применим для британцев.

Ранее в Евросоюзе полагали, что при въезде в ЕС граждане всех этих государств будут платить в бюджет объединения по €5, теперь эта сумма может увеличиться, замечает FT. Сколько именно она может составить, газета не уточняет.

Кроме того, для покрытия дефицита бюджета Еврокомиссия, по данным издания, рассматривает вопрос о том, чтобы повысить налог на пластиковые упаковки в ЕС. Эта мера, как полагают в Евросоюзе, будет способствовать сокращению загрязнения окружающей среды. Так, еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер, как пишет FT, после встречи комиссаров ЕС в Брюсселе 10 января уже заявил, что об этом налоге будет объявлено в мае. Однако в Брюсселе, по его данным, еще не определили, на кого именно будет нацелен этот налог и кто будет его выплачивать — потребители или производители.

«Мы производим и используем слишком много пластика, который затем теряется и не перерабатывается», — заявил Эттингер, подчеркнув, что этот вопрос «необходимо решать». «Мы должны обеспечить сокращение количества пластика», — добавил он, заметив, что также в Еврокомиссии хотят направить в бюджет ЕС прибыль от торговли углеродами. Сейчас сборы за выбросы парниковых газов, которые собирают все государства — члены Евросоюза, идут в национальные бюджеты.

На данный момент бюджет ЕС составляет €960 млрд. Он действует с 2014 года и продолжит работать до 2020 года. Почти три четверти этих средств, как замечает издание, идет на субсидии сельскохозяйственным производителям и развитие более бедных регионов блока. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее исключил, что финансирование на эти цели после Brexit будет сокращено «радикально». При этом дыра в бюджете Евросоюза после выхода из объединения Великобритании, по оценкам Эттингера, составит €15 млрд. Для того чтобы компенсировать ее, новое правительство Австрии, как напоминает FT, уже «исключило» возможность платить больше в «общий банк» блока.