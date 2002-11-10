АвтоВАЗ возобновил производство на главном конвейере

ОАО "АвтоВАЗ" сегодня возобновило производство на главном конвейере после двухнедельного перерыва, сообщили РБК в пресс-центре автозавода.

Напомним, что руководство ОАО "АвтоВАЗ" приняло решение об остановке главного конвейера с 26 октября по 9 ноября с.г. в связи с низким спросом на автомобили "ВАЗ" на российском рынке.

Главный конвейер не работал 19 рабочих смен. За это время было недопроизведено около 27 тыс. автомобилей. В связи с остановкой конвейера производственный план предприятия на 2002г. был скорректирован в сторону уменьшения: вместо запланированных 770 тыс. в этом году автозавод выпустит 747 тыс. автомобилей. Из-за остановки конвейера предприятие, по оценкам руководства, недополучит порядка 500 млн руб. прибыли.

Отметим, что ОАО "АвтоВАЗ" в январе-октябре 2002г.произвело 630 тыс. 458 автомобилей против 641 тыс. 919 автомобилей за 10 месяцев 2001г. При этом автомобилей семейства "2110" произведено 193 тыс. 125 шт. На экспорт отправлено 81 тыс. 204 автомобиля, что на 11 тыс. 95 машин больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом, план по производству автомобилей за 10 месяцев 2002г. АвтоВАЗ выполнил на 98,5%.