Deutsche Bank предсказал наступление глобальной эпохи беспорядка

Еще одна холодная война

Китай может обогнать США по размеру номинального ВВП к концу текущего десятилетия. По мере сокращения разрыва между экономиками будут усиливаться опасения по поводу так называемой ловушки Фукидида (термин, означающий риск военного конфликта между двумя конкурирующими державами, когда одна догоняет другую по экономической мощи). Deutsche Bank отмечает, что за последние 500 лет возникало 16 таких ситуаций и в 12 случаях это приводило к войне. «В наши дни военный конфликт крайне маловероятен, но вместо этого более вероятна экономическая война», — пишут аналитики.

Противостояние США и Китая, которое будет набирать обороты независимо от исхода предстоящих президентских выборов в Америке, будет напоминать холодную войну СССР и США. Проявлениями экономического конфликта будут дополнительные тарифы, санкции, блокировки активов, запреты на трансфер технологий. Это обязательно приведет к формированию страновых блоков — одного во главе с Китаем, другого во главе с США. Страны Юго-Восточной Азии войдут в орбиту Китая, но Япония, Южная Корея и Австралия, вероятно, окажутся в американском лагере. Китай, Россия, Евросоюз и Турция будут соперничать за влияние на Ближнем Востоке и в Африке.

Противостояние поколений

В Европе нарастает проблема больших долгов. На фоне растущей задолженности глобальные ставки заимствований находятся на приемлемом уровне только благодаря интервенциям центробанков, которые искажают свободный рынок. «В будущем мы увидим больше кризисов, больше беспорядка и еще больше печати денег центробанками», — пишет Deutsche Bank. Переход к политике «вертолетных денег», подразумевающей вливания ликвидности не в финансовый сектор, а в широкую экономику (например, домохозяйствам или реальному сектору), вероятнее всего, приведет к ускорению инфляции.

В постковидном мире экономическое неравенство между людьми поначалу усилится, но затем правительства, вероятно, начнут повышать налоги для состоятельных граждан и корпораций. С неравенством тесно связана и тема конкуренции возрастных поколений. По оценке Deutsche Bank, после 2030 года численность избирателей, относящихся к миллениалам и более молодым поколениям, в странах G7 станет больше численности избирателей из поколений, родившихся раньше 1980 года. Новый расклад «начнет менять результаты политических выборов и, соответственно, политику». Например, более молодые избиратели в основном голосовали против Дональда Трампа и Brexit в 2016 году, но их веса не хватило, чтобы изменить результат голосования, отмечает Deutsche Bank.

Молодые поколения более обеспокоены вопросами изменения климата. Авторы доклада считают, что еще в текущем десятилетии в мире, вероятно, будет введен углеродный налог. Сейчас его обсуждает Еврокомиссия: предполагается, что европейские импортеры стали, алюминия и других продуктов с высоким углеродным следом будут вынуждены покупать углеродные единицы — фактически эквивалент импортных пошлин.

Наконец, сегодняшние заоблачные оценки стоимости технологических компаний либо окажутся обоснованными, что приведет к технологическим прорывам, либо будут означать повторение «пузыря доткомов», разорвавшегося в 2000 году. Но в любом случае технологическая гонка ведущих держав видится неизбежной. Хотя США остаются мировым технологическим лидером, Китай приближается к ним по расходам на исследования и разработки по паритету покупательной способности. США и Китай, вероятно, продолжат внедрять конкурирующие технологические стандарты, считает Deutsche Bank.