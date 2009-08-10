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Premarket: внешний фон смешанный
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Premarket: внешний фон смешанный
Экономика, 10 авг 2009, 11:10
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Premarket: внешний фон смешанный
Внешний фон для начала торгов на российском рынке в понедельник, 10 августа, является смешанным.

Внешний фон для начала торгов на российском рынке в понедельник, 10 августа, является смешанным. Американские биржи в пятницу закрылись ростом индексов, в Азии в понедельник преобладает позитивная динамика. Однако по итогам торгов 7 августа понизились цены на нефть, а 10 августа с понижением торгуются фьючерсы на индексы США.

Российский рынок

По итогам торговой сессии 7 августа индекс ММВБ вырос на 2,14% - до 1115,41 пункта, индекс РТС снизился на 0,34%, до 1080,08 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 73,42. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 75,8 млрд руб. Из них объем торгов акциями в РТС по итогам дня составил 6,7 млрд руб. (в том числе в RTS Standard - 6,4 млрд руб.).

Внешний фон

Фондовые торги в Европе 7 августа закрылись ростом ведущих индексов на фоне данных макроэкономической статистики. По итогам торгов британский индекс FTSE 100 поднялся на 41,03 пункта (+0,87%) - до 4731,56 пункта, немецкий DAX - на 88,98 пункта (+1,66%) - до 5458,96 пункта, французский CAC 40 - на 43,31 пункта (+1,25%) - до 3521,14 пункта, швейцарский SMI - на 58,32 пункта (+0,98%) - до 6026,40 пункта, амстердамский AEX - на 2,39 пункта (+0,83%) - до 290,50 пункта. Общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 вырос на 1,2% и составил 950,15 пункта.

Фондовые торги в США закрылись 7 августа ростом ведущих индексов также на фоне макроэкономических новостей. По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 113,81 пункта (+1,23%) - до 9370,07 пункта, NASADQ - на 27,09 пункта (+1,37%) - до 2000,25 пункта, S&P - на 13,4 пункта (+1,34%) - до 1010,48 пункта.

На торгах в Азии 10 августа преобладает позитивная динамика. По состоянию на 9:30 мск индекс Nikkei повысился на 1,27%, Shanghai Composite - на 0,12%, Hang Seng - на 2,21%.

Фьючерсы

Фьючерсы на американские индексы S&P и NASDAQ 10 августа по состоянию на 9:30 мск торгуются с понижением.

Нефть

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 7 августа на ведущих нефтяных биржах понизились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили: на ICE на нефть марки IPE Brent Crude - 73,59 (-1,24) долл./барр.; на NYMEХ Light, Sweet Crude Oil - 70,93 (-1,01) долл./барр.

Металлы

Во понедельник фьючерсы на золото по состоянию на 9:30 мск торговались на отметке 954,95 (-0,4%) долл./унция. Цены на никель потеряли 0,18% и опустились до отметки 19660 долл./т.

Ликвидность

Остатки на корсчетах коммерческих банков на начало операционного дня 10 августа 2009г. составили по России 435,7 млрд руб. Остатки на корсчетах банков Московского региона - 306,1 млрд руб., сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России.

ADR

ADR в пятницу не продемонстрировали единой динамики.

Quote.ru

Теги: российский рынок
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