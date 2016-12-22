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В Госдуме одобрили предоставление налоговых льгот научным долинам
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В Госдуме одобрили предоставление налоговых льгот научным долинам
Экономика, 21:43
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В Госдуме одобрили предоставление налоговых льгот научным долинам
Профильный комитет Думы одобрил законопроект о предоставлении научным долинам налоговых льгот, аналогичных тем, что уже действуют в «Сколково». Эффективность таких льгот в «Сколково» пока не доказана, признал Минфин
Территория Научно-технологической долины «Воробьевы горы» (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал к принятию в первом чтении правительственный законопроект, который освобождает от части налогов российские научные долины. Трансляция заседания комитета велась на сайте Госдумы.

​В законопроекте, который был внесен в конце мая, говорится об инновационных научно-технологических центрах при вузах, создание которых было одобрено президентом около года назад (изначально их называли именно долинами, однако позднее переименовали). Он предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс и наделение участников научных долин льготами по аналогии с резидентами «Сколково».

Какие льготы получат ученые

Изначально законопроект о создании долин ориентировался на Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, на базе которого с 2013 года разрабатывается Научно-технологическая долина «Воробьевы горы». Документ составлен типовым образом, его действие распространяется на любые вузы или научные организации, которые создают на своей территории научно-технологические центры. Разработкой концепции развития Научно-технологического центра МГУ занималась компания «Иннопрактика».

Согласно законопроекту все участники научно-технологических центров освобождаются от уплаты налога на имущество организаций (эта мера распространяется в том числе и на дочерние организации резидентов инновационных центров). Их также освободят от налога на добавленную стоимость (на первые десять лет работы) и налога на прибыль (на первые десять лет либо до достижения уровня окупаемости в размере 1 млрд руб.).

Кроме того, в течение десяти лет со дня начала работы в долине участникам научных центров (как и резидентам «Сколково») разрешено применять пониженные тарифы страховых взносов. Для резидентов «Сколково» тарифы взносов на обязательное пенсионное страхование сейчас установлены в размере 14%. Взносы на обязательное социальное и медицинское страхование они не платят. При общем порядке размер страховых взносов российских компаний составляет 30%.

«Законопроект направлен на создание благоприятных условий ведения исследовательской деятельности, коммерциализации ее результатов и практического применения научных достижений, имеющих прикладное значение», — сказал в Думе замглавы Минфина Илья Трунин. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, предложенные меры должны повысить эффективность деятельности научных долин, а также минимизировать их расходы. Вместе с тем новые льготы могут отразиться на поступлениях бюджета — о возникновении выпадающих доходов предупреждало само правительство.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева («Единая Россия») спросила замминистра, проводилась ли оценка эффективности уже действующего центра в «Сколково» перед распространением льгот еще и на долины. Трунин ответил, что такого анализа не было. «У нас было поручение президента, мы его выполнили. Решение о создании научно-технологических центров принималось даже не на уровне Минфина. Не скрою, у нас тоже были такие вопросы», — сказал чиновник. Конкретный размер выпадающих доходов, а также возможный экономический эффект от деятельности научных центров правительство будет оценивать при подготовке проектов об их создании, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как отметил Трунин, с точки зрения доходной части бюджет ничего не теряет. «Но мы надеемся, что в результате получим прирост и самих разработок, и успешных проектов по их коммерциализации. Тем более здесь не требуется никаких бюджетных средств», — добавил он.​

Автор: Екатерина Копалкина.
Теги: Госдума , Долина МГУ , «научные долины»
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