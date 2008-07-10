Отчетность "Транснефти" не вернула интереса инвесторов

Чистая прибыль "Транснефти" по международным стандартам финансовой отчетности в 2007г. выросла на 17,9%

Чистая прибыль " Транснефти " по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2007г. выросла на 17,9% - до 64 млрд 674 млн руб., говорится в отчете компании. Выручка АК " Транснефть " в отчетном периоде увеличилась на 9,63% - до 221 млрд 942 млн руб., операционные расходы повысились на 18,42% и составили 135 млрд 966 млн руб. Операционная прибыль компании за 2007г. выросла на 16,22% - до 95 млрд 335 млн руб., прибыль до налогообложения увеличилась на 17,69% и составила 95 млрд 125 млн руб.



Выручка АК " Транснефть " от транспортировки нефти на экспорт в 2007г. увеличилась на 7% и составила 117,589 млрд руб. При этом выручка от транспортировки на внутреннем рынке выросла на 9,14% - до 80,845 млрд руб. В целом выручка " Транснефти " от транспортировки нефти за минувший год увеличилась по сравнению с 2006г. на 7,84% и составила 198,434 млрд руб.



Результаты " Транснефти " за 2007г. по МСФО отчасти являются положительными, однако настораживает то, что основным фактором роста финансовых показателей компании стало повышение тарифов на транспортировку нефти и доходы от непрофильного для нее бизнеса ("прочие доходы и расходы"). Кроме того, разочаровал опережающий рост расходов компании, которые увеличились на 18,42%, в то время как выручка повысилась на 9,63%.



Положительным оказался показатель EBITDA компании, прибавивший 21%, что превзошло консенсус-прогноз, однако этот факт связан с большим единовременным доходом по статье "прочие операционные доходы и расходы" - доход по ней в 2007г составил 9,359 млрд руб. против расходов в 2006г. в размере 5,587 млрд руб. Порадовала и довольно высокая рентабельность EBITDA " Транснефти ", составившая 56,5%, что на 5% выше уровня 2006г. Рентабельность компании по чистой прибыли достигла отметки 29% - это на 2% выше показателя 2006г.



В то же время операционные показатели компании вышли противоречивыми. Стоит отметить, что они в значительной степени зависят от объемов добычи нефти в России, которые, судя по официальным данным, замедляются. В частности, в 2007г. добыча нефти в РФ выросла на чуть более чем 2%, что заставляет с опаской смотреть в будущее - если добыча в России замедлится еще сильнее, " Транснефти " останется рассчитывать только на рост тарифов на транспортировку нефти.



Кроме того, еще одним моментом для беспокойства является снижение экспортных поставок, проходящих через трубопроводы " Транснефти ", с 92,5% в 2006г до 90% в 2007г. от совокупного объема транспортировки нефти из России на мировые рынки. Это связано с развитием альтернативных путей транспортировки нефти, без использования трубопроводов " Транснефти ". В частности, судя по официальным данным, в 2007г. увеличились поставки нефти морем. Если данная тенденция продолжится, в 2008г. доля " Транснефти " в совокупном объеме транспортировки нефти может еще сократиться.



Дополнительным фактором неопределенности остается консолидация " Транснефтью " "Транснефтепродукта". Полностью финансовые показатели последнего будут отражены в отчетности компании за 2008г., и есть опасения, что консолидация "Транснефтепродукта" может несколько снизить показатели " Транснефти ". Такой вывод можно сделать исходя из весьма невысоких показателей "Транснефтепродукта" 2007г., когда его чистая прибыль по МСФО в 2007г. выросла на 14,18% - до 4,83 млрд руб., выручка увеличилась всего на 4% - до 15,75 млрд руб., а валовая прибыль вообще снизилась на 1,35% - до 7,77 млрд руб.



Судя по негативной динамике котировок " Транснефти ", можно предположить, что данные бумаги не в почете у инвесторов в связи с затянувшимся строительством ВСТО и периодическими заявлениями о повышении его стоимости. Анализ отчетности подтвердил замедление строительства ВСТО: капиталовложения компании в 2007г. увеличились всего на 2%, тогда как аналитики ожидали роста капиталовложений, связанных со строительством первой очереди ВСТО, почти на 20%.



В результате акции " Транснефти " не участвовали в росте нефтегазового сектора, который наблюдался в начале 2008г., и снижались вразрез с рынком и бумагами сектора. С начала года акции компании на ММВБ упали в цене на 45%, несмотря на то, что отражающий динамику акций сектора индекс ММВБ Нефть и газ в настоящий момент находится вблизи к уровням открытия 2008г.







Несмотря на то что сейчас уже середина лета, а отчетность " Транснефти " отражает еще результаты прошлого года, аналитики и инвесторы примут ее к сведению. Вместе с тем, на наш взгляд, в обозримом будущем динамика котировок компании будет определяться не столько финансовыми результатами, сколько продвижением строительства ВСТО, а также изменением тарифов на прокачку нефти. В случае повышения тарифов в акции компании на время может вернуться интерес рынка, однако, на наш взгляд, более мощным стимулом роста привлекательности бумаг " Транснефти " все же станет ускорение строительства ВСТО без существенного увеличения затрат.



АК " Транснефть " - российская нефтепроводная монополия и крупнейшая в мире трубопроводная компания, владеет 48708 км магистральных нефтепроводов. В начале февраля 2008г. АК " Транснефть " завершила слияние с "Транснефтепродуктом". Доля Росимущества в объединенной "Транснефти" увеличилась с 75 до 78,1057%.



Елена Хрупова

Quote.rbc.ru