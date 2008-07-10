Отчетность "Транснефти" не вернула интереса инвесторов

Чистая прибыль "Транснефти" по международным стандартам финансовой отчетности в 2007г. выросла на 17,9%
Чистая прибыль "Транснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2007г. выросла на 17,9% - до 64 млрд 674 млн руб., говорится в отчете компании. Выручка АК "Транснефть" в отчетном периоде увеличилась на 9,63% - до 221 млрд 942 млн руб., операционные расходы повысились на 18,42% и составили 135 млрд 966 млн руб. Операционная прибыль компании за 2007г. выросла на 16,22% - до 95 млрд 335 млн руб., прибыль до налогообложения увеличилась на 17,69% и составила 95 млрд 125 млн руб.
Выручка АК "Транснефть" от транспортировки нефти на экспорт в 2007г. увеличилась на 7% и составила 117,589 млрд руб. При этом выручка от транспортировки на внутреннем рынке выросла на 9,14% - до 80,845 млрд руб. В целом выручка "Транснефти" от транспортировки нефти за минувший год увеличилась по сравнению с 2006г. на 7,84% и составила 198,434 млрд руб.
Результаты "Транснефти" за 2007г. по МСФО отчасти являются положительными, однако настораживает то, что основным фактором роста финансовых показателей компании стало повышение тарифов на транспортировку нефти и доходы от непрофильного для нее бизнеса ("прочие доходы и расходы"). Кроме того, разочаровал опережающий рост расходов компании, которые увеличились на 18,42%, в то время как выручка повысилась на 9,63%.
Положительным оказался показатель EBITDA компании, прибавивший 21%, что превзошло консенсус-прогноз, однако этот факт связан с большим единовременным доходом по статье "прочие операционные доходы и расходы" - доход по ней в 2007г составил 9,359 млрд руб. против расходов в 2006г. в размере 5,587 млрд руб. Порадовала и довольно высокая рентабельность EBITDA "Транснефти", составившая 56,5%, что на 5% выше уровня 2006г. Рентабельность компании по чистой прибыли достигла отметки 29% - это на 2% выше показателя 2006г.
В то же время операционные показатели компании вышли противоречивыми. Стоит отметить, что они в значительной степени зависят от объемов добычи нефти в России, которые, судя по официальным данным, замедляются. В частности, в 2007г. добыча нефти в РФ выросла на чуть более чем 2%, что заставляет с опаской смотреть в будущее - если добыча в России замедлится еще сильнее, "Транснефти" останется рассчитывать только на рост тарифов на транспортировку нефти.
Кроме того, еще одним моментом для беспокойства является снижение экспортных поставок, проходящих через трубопроводы "Транснефти", с 92,5% в 2006г до 90% в 2007г. от совокупного объема транспортировки нефти из России на мировые рынки. Это связано с развитием альтернативных путей транспортировки нефти, без использования трубопроводов "Транснефти". В частности, судя по официальным данным, в 2007г. увеличились поставки нефти морем. Если данная тенденция продолжится, в 2008г. доля "Транснефти" в совокупном объеме транспортировки нефти может еще сократиться.
Дополнительным фактором неопределенности остается консолидация "Транснефтью" "Транснефтепродукта". Полностью финансовые показатели последнего будут отражены в отчетности компании за 2008г., и есть опасения, что консолидация "Транснефтепродукта" может несколько снизить показатели "Транснефти". Такой вывод можно сделать исходя из весьма невысоких показателей "Транснефтепродукта" 2007г., когда его чистая прибыль по МСФО в 2007г. выросла на 14,18% - до 4,83 млрд руб., выручка увеличилась всего на 4% - до 15,75 млрд руб., а валовая прибыль вообще снизилась на 1,35% - до 7,77 млрд руб.
Судя по негативной динамике котировок "Транснефти", можно предположить, что данные бумаги не в почете у инвесторов в связи с затянувшимся строительством ВСТО и периодическими заявлениями о повышении его стоимости. Анализ отчетности подтвердил замедление строительства ВСТО: капиталовложения компании в 2007г. увеличились всего на 2%, тогда как аналитики ожидали роста капиталовложений, связанных со строительством первой очереди ВСТО, почти на 20%.
В результате акции "Транснефти" не участвовали в росте нефтегазового сектора, который наблюдался в начале 2008г., и снижались вразрез с рынком и бумагами сектора. С начала года акции компании на ММВБ упали в цене на 45%, несмотря на то, что отражающий динамику акций сектора индекс ММВБ Нефть и газ в настоящий момент находится вблизи к уровням открытия 2008г.
Несмотря на то что сейчас уже середина лета, а отчетность "Транснефти" отражает еще результаты прошлого года, аналитики и инвесторы примут ее к сведению. Вместе с тем, на наш взгляд, в обозримом будущем динамика котировок компании будет определяться не столько финансовыми результатами, сколько продвижением строительства ВСТО, а также изменением тарифов на прокачку нефти. В случае повышения тарифов в акции компании на время может вернуться интерес рынка, однако, на наш взгляд, более мощным стимулом роста привлекательности бумаг "Транснефти" все же станет ускорение строительства ВСТО без существенного увеличения затрат.
АК "Транснефть" - российская нефтепроводная монополия и крупнейшая в мире трубопроводная компания, владеет 48708 км магистральных нефтепроводов. В начале февраля 2008г. АК "Транснефть" завершила слияние с "Транснефтепродуктом". Доля Росимущества в объединенной "Транснефти" увеличилась с 75 до 78,1057%.
Елена Хрупова
Quote.rbc.ru