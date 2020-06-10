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МЭА предсказало в 2020 году самое большое в истории падение рынка газа

Мировое потребление газа в 2020 году сократится на рекордную за всю историю этой отрасли величину — 150 млрд куб. м или 4%. Как отметили эксперты МЭА, пандемия коронавируса ударила по уже ослабленному из-за теплой зимы рынку
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

По итогам 2020 года мировые газовые рынки испытают «самый большой зафиксированный шок спроса» в своей истории. Об этом говорится в докладеМеждународного энергетического агентства, который посвящен рынку газа.

«Пандемия COVID-19 ударила по уже снижающемуся спросу на газ, — отмечается с документе, — Потребление газа, как ожидается, упадет на 4% в 2020 году под последовательным воздействием более низкого спроса на отопление из-за теплой зимы, осуществления ограничительных мер почти во всех странах и территориях для замедления распространения вируса и более низкого уровня экономической активности из-за вызванного COVID-19 макроэкономического кризиса».

По мнению МЭА, мировой спрос на газ в 2020 году уменьшится на 150 млрд куб. м.

«Столкнувшись с этим беспрецедентным шоком, рынки природного газа переживают сильную корректировку предложения и торговли, что приводит к исторически низким спотовым ценам и высокой волатильности», — говорится в документе.

Эксперты МЭА ожидают, что спрос на природный газ постепенно восстановится в 2021 году, однако кризис, начавшийся из-за COVID-19, будет иметь более долгосрочные последствия для рынков природного газа.

Материал дополняется.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: газ, спрос, МЭА
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