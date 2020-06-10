МЭА предсказало в 2020 году самое большое в истории падение рынка газа
По итогам 2020 года мировые газовые рынки испытают «самый большой зафиксированный шок спроса» в своей истории. Об этом говорится в докладеМеждународного энергетического агентства, который посвящен рынку газа.
«Пандемия COVID-19 ударила по уже снижающемуся спросу на газ, — отмечается с документе, — Потребление газа, как ожидается, упадет на 4% в 2020 году под последовательным воздействием более низкого спроса на отопление из-за теплой зимы, осуществления ограничительных мер почти во всех странах и территориях для замедления распространения вируса и более низкого уровня экономической активности из-за вызванного COVID-19 макроэкономического кризиса».
По мнению МЭА, мировой спрос на газ в 2020 году уменьшится на 150 млрд куб. м.
«Столкнувшись с этим беспрецедентным шоком, рынки природного газа переживают сильную корректировку предложения и торговли, что приводит к исторически низким спотовым ценам и высокой волатильности», — говорится в документе.
Эксперты МЭА ожидают, что спрос на природный газ постепенно восстановится в 2021 году, однако кризис, начавшийся из-за COVID-19, будет иметь более долгосрочные последствия для рынков природного газа.