Власти отказались от особых правил увольнений и простоя во время пандемии

Что осталось в новой версии:
- возможность для россиян, работающих в районах Крайнего Севера и приравненным к ним, воспользоваться правом на оплату проезда и провоза багажа за счет средств работодателя к месту проведения отпуска в пределах России в 2021 году, если право не было использовано в 2020 году из-за карантинных мероприятий;
- работодатели должны уведомить каждого работника об изменениях законодательства, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде и праве работника сделать выбор между бумажной или цифровой трудовой книжкой до 31 октября 2020 года. Это можно сделать в том числе через электронную почту и другие мобильные сервисы.
Что еще было в первоначальном проекте:
- запрет на введение простоя и увольнения работников по инициативе работодателя в период вынужденной приостановки деятельности компании из-за карантинных ограничений;
- в случае сокращения численности или штата, если срок уведомления работников истекает в период карантина, увольнение происходит только после завершения ограничительных мер, на следующий рабочий день после этого;
- сохранение зарплаты работника в период действия ограничительных мер в том же объеме, каким он был до начала карантина;
- сокращение срока уведомления сотрудника об изменении по инициативе работодателя условий трудового договора и режима работы (в том числе о переводе на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю) с двух месяцев до двух недель, если необходимость вызвана карантинными ограничениями;
- право работодателя переводить работника без его согласия на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя на срок до трех месяцев (вместо одного месяца);
- в период действия ограничительных мероприятий работникам может быть предоставлен отпуск по согласованию с работодателем, при этом временная нетрудоспособность в связи с карантином не является основанием для продления или перенесения отпуска;
- уведомление работников о новых графиках сменной работы не позднее чем за семь календарных дней до введения их в действие.
Критика профсоюзов и работодателей
Стороны социального партнерства выступили против разработанного Минтрудом проекта постановления: и у работодателей, и у профсоюзов он вызвал большое отторжение, отмечает глава правового департамента «Конфедерации труда России» Олег Бабич. «Возможно и снятие карантинных ограничений немного меняет логику момента, было бы странным вводить сейчас почти ЧС-овские нормы из проекта постановления», — полагает он.
Однако профсоюзная сторона РТК считала возможным поддержать первую версию проекта постановления Минтруда, выдвинув ряд замечаний и предложений, следует из письма заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нины Кузьминой (.pdf) Профсоюзы, в частности, выступили против инициативы по сокращению срока уведомления работника об изменении условий трудового договора (включая введение неполного рабочего дня) и по переводу сотрудников на не обусловленную трудовым договором работу сроком на три месяца. Эти нормы, по их мнению, могут повлечь за собой снижение уровня гарантий работников и ограничение их прав. «Необходимо понимать, что в некоторых случаях, в зависимости от того, какой конкретно режим неполного рабочего дня (смены) и/или неполной рабочей недели вводит работодатель, работник может пострадать даже больше, чем при введении простоя», — указывает Кузьмина.
Сторона работодателей в РТК не поддержала проект постановления Минтруда в первоначальной версии, рассказала РБК управляющий директор управления рынка труда и социального партнерства РСПП Марина Москвина. Документ предполагал запрет введения простоя работодателем в период действия карантинных ограничений, однако введение простоя необязательно связано напрямую с коронавирусной эпидемией, работодатель мог столкнуться с обстоятельствами, которые не зависят от того, как он организует производство, пояснила она. «Вместе с тем предполагалось запрещение увольнения работников по инициативе работодателя в период вынужденной приостановки деятельности предприятия из-за карантинных мероприятий. Однако, если работник нарушит трудовую дисциплину, должно быть возможным его увольнение по инициативе работодателя», — полагает Москвина. Формулировка же проекта постановления об обязательной выплате зарплаты в полном объеме во время действия ограничительных мер (нерабочих дней) предполагала сохранение всех компенсационных выплат. Но если работник, который был занят на производстве с вредными условиями труда и за это получал доплату, находится дома, то нет оснований выплачивать ему компенсационные выплаты, объяснила позицию работодателей Москвина.
Сторона работодателей готова поддержать обновленную версию проекта постановления, но сохранив в ней некоторые положения предыдущей, например, о сокращении с двух месяцев до двух недель срока уведомления сотрудника об изменении по инициативе работодателя условий трудового договора и режима работы (в том числе о введении режима неполного рабочего дня или неполной рабочей недели). «Можно было бы в период временных правил, то есть в 2020 году, посмотреть, как бы это работало на практике, потому что мы всегда считали, что нужно сокращать сроки предупреждения об изменении условий трудового договора и о предстоящем высвобождении», — добавила Москвина.
Эпидемия коронавируса, которая привела к временному закрытию предприятий и падению объемов производства, стала сильным потрясением для российского рынка труда. Половина трудящихся в России (49,7%) подвержена рискам увольнения, уменьшения или задержки зарплаты, а также вынужденного отпуска, оценили специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Если исходить из общего количества занятых в России (70 млн человек, по данным Росстата), в группе риска окажется почти 35 млн работников.
По данным официальной статистики, доля безработных от рабочей силы выросла с 4,7% в марте до 5,8% в апреле 2020 года, это максимум с 2016 года. С одной стороны, это может отражать особенность российского рынка труда, где подстройка к шокам традиционно идет за счет гибкости заработных плат и рабочего времени и в меньшей степени — за счет занятости, замечает департамент исследования и прогнозирования ЦБ (.pdf) С другой стороны, полученная оценка уровня безработицы является приблизительной: из-за вынужденного проведения опроса в форме телефонного интервью данные оказываются несопоставимыми с полученными ранее в форме очного интервью, подчеркивает регулятор.