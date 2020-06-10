Власти отказались от особых правил увольнений и простоя во время пандемии

Минтруд переписал проект регулирования трудовых отношений во время пандемии, исключив из него особый порядок увольнения и введения режима простоя. В ведомстве изменение концепции объяснили тем, что часть карантинных мер отменена

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Министерство труда и социальной защиты радикально изменило проект постановления правительства, устанавливающий особое регулирование трудовых отношений во время борьбы с коронавирусной инфекцией. В обновленной версии документа не осталось почти ни одного из предыдущих предложений министерства, в том числе исчезла инициатива о запрете отправлять работников в простой или увольнять по инициативе работодателя в период вынужденной приостановки деятельности компании из-за карантинных ограничений, а также новый порядок вывода работников в смены и изменения их обязанностей без согласия.

РБК ознакомился с доработанным Минтрудом проектом постановления «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2020 году». Его подлинность подтвердил источник, близкий к правительству, и официальный представитель министерства.

Минтруд направил документ на повторное рассмотрение Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений (в ее работе участвуют представители правительства, работодателей и профсоюзов). Менее двух недель назад, 29 мая, первоначальная версия проекта постановления (.pdf) была рассмотрена на заседании РТК.

«С момента представления прошлой редакции значительная часть ограничительных мер была снята и отдельные положения проекта постановления утратили актуальность. В измененную версию вошли те нормы, которые требуют оперативного принятия с учетом сложившейся ситуации на рынке труда и поддержаны всеми сторонами социального партнерства», — пояснили в Минтруде. В случае возникновения необходимости документ в последующем может быть доработан и дополнен теми или иными актуальными нормами. «Но и эти дополнения, в случае, если будут вноситься, будут обсуждаться со сторонами социального партнерства в установленном порядке», — подчеркнули в ведомстве.