Белоусов разделил бизнес по видам на «крысить», «хрючить» и «копытить»

Он сравнил историю успеха компаний-«единорогов» с Золушкой, ставшей тещей короля. Белоусов считает, что такие проекты не подходят ни под один из видов российского бизнеса, которые он обозначил как «крысить», «хрючить» и «копытить»

Андрей Белоусов на международном экспортном форуме «Сделано в России» (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Подводя итог пленарной сессии экспортного форума «Сделано в России», посвященной теме «Единороги на рынках будущего», первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал о классификации видов бизнеса, которую придумал в начале 90-х годов его знакомый, передает корреспондент РБК.

«Есть три вида бизнеса: «крысить», «хрючить» и «копытить», — сказал первый вице-премьер.

Согласно его пояснению, «крысить» — «это налетели, съели и побежали на другую кучу», «хрючить» — «это когда корыто есть, и все припадают к нему и отгоняют друг друга», а «копытить» — «когда олень из-подо льда выбивает кусочек ягеля, долго стучит копытами».

«Единорожить» — такого слова нет и быть не может в этом ряду. История единорога — это даже не про то, как технологическая Золушка вышла замуж за принца. Это про то, как технологическая Золушка стала тещей короля», — подчеркнул Белоусов.

«Единорогами» называют стартапы, рыночная стоимость которых оценивается в $1 млрд и более. Термин применяется с середины 2010-х годов, его стали использовать с подачи Эйлин Ли, основательницы венчурного фонда Cowboy Ventures. Кроме «единорогов» (unicorn) эксперты выделяют «декакорнов» (оценка от $10 млрд) и «гектакорнов» ($100 млрд и более).

По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, по состоянию на конец июня 2023 года в мире насчитывается 1,5 тыс. компаний-«единорогов», большинство из них — в странах из трех регионов: Северной Америки (51%), Юго-Восточной Азии (26,2%) и Европы (13,3%). За минувший год наибольшее число новых «единорогов» зарегистрировали в США.

Выходцы из России основали 27 «единорогов». По словам эксперта Центра «Российская кластерная обсерватория» института Кирилла Тюрчева, хотя за последний год в стране не появилось таких компаний, «вопрос развития инновационного бизнеса все чаще звучит в правительственной повестке». Например, отметил Тюрчев, в Концепции технологического развития России до 2030 года поставлена цель увеличения числа малых высокотехнологичных компаний в три раза, а крупных — в пять раз.