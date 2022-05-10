Биткойн упал до минимального значения с июля

Курс биткоина в ходе торговой сессии упал больше чем на 10%, до $30,1 тыс. Об этом свидетельствуют данные сервиса Coindesk на 03:35 мск, который собирает данные крупнейших криптовалютных площадок.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 3:30 мск падал в цене на 12% — до $29 972.

Курс биткоина снижается не на протяжении нескольких дней, следуя за высокотехнологичным сектором фондового рынка США, уверен сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов. По его словам, корреляция биткоина с ИТ-компаниями находится на пиковых значениях, так как криптовалюты воспринимаются крупными участниками рынка как одна из ниш высокотехнологичного сектора, а не отдельная самостоятельная ниша.

По прогнозам эксперта, высокотехнологичный рынок остается под сильным давлением макроэкономических факторов. Инвесторы опасаются дальнейшего роста инфляции, утверждает специалист. Участники рынка ожидают, что новые данные по росту потребцен в США, которые появятся в середине мая, покажут, что пока усилия ФРС США по сдерживанию инфляции не возымели успеха, а значит ожидается новое повышение процентной ставки.

Максимальный курс биткоина был зафиксирован в ноябре прошлого года — $67 тыс.