Чубайс продает Ren-TV и покупает ТНТ?

РАО "ЕЭС России" собирается продать телекомпанию Ren-TV, приобретенную ранее за миллиард рублей. Об этом РБК сообщил источник, близкий к РАО ЕЭС.

Тогда же на слухи о возможном отказе от Ren-TV Чубайс отвечал уклончиво. Он подчеркивал, что решение о продаже будет обусловлено тем, как пойдет бизнес телекомпании. По словам Чубайса, пока все идет нормально, так как в настоящее время доходы от рекламы Ren-TV возросли в 2 раза. Также Чубайс отмечал, что рейтинг телекомпании повысился.

Источник в РАО «ЕЭС России» подчеркнул, что ни для кого не является секретом, что Ren-TV долгое время было рупором Чубайса-политика. Новая же цель – ТНТ – отличается от Ren-TV диапазоном вещания.

Напомним, что 2 октября РАО «ЕЭС России» официально объявило о приобретении Ren-TV. То, что Анатолий Чубайс получил в свое распоряжение, - это, конечно, не НТВ – у cемейного предприятия Лесневских нет льготных тарифов на передачу сигнала, которым до сих пор пользуется империя Гусинского, да и доля Rеn-TV на телерынке, составлявшая до пожара на Останкинской башне 5%, несравнима с долей НТВ.

Следует отметить, что почти сразу после приобретения Чубайс заявил: Я не исключаю возможности продажи в будущем году купленного РАО контрольного пакета телекомпании Ren-TV. Чубайс сообщил, что контрольный пакет телекомпании может быть продан в случае необходимости. Тогда же он подчеркнул, что покупка РАО "ЕЭС России" акций компании Ren-TV не означает попытки создания медиа-холдинга.