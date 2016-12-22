В Иране запретили иметь на руках более €10 тыс. в иностранной валюте

Иран установил предельную сумму иностранной валюты, которую граждане могут хранить вне банков. Как говорится в опубликованном на сайте Центробанка страны сообщении, это сумма, эквивалентная €10 тыс.
Если власти обнаружат у гражданина страны сумму, превышающую этот порог, ему грозят юридические последствия, предупредил ЦБ.
В понедельник власти страны объявили, что в стране вводится единый обменный курс: 42 тыс. риалов к доллару США, передает Reuters. Тем, кто будет обменивать валюту по другому курсу, грозит арест. Уже во вторник «сотни людей» выстроились в очереди у обменников в центре Тегерана, рассказал агентству очевидец. Но многие точки вывесили таблички о том, что они больше не меняют доллары.
С сентября 2017 года иранская валюта на свободных торгах потеряла половину своей стоимости, отчасти из-за опасений новых санкций со стороны США в случае, если Белый дом решит выйти из «ядерной сделки».
Во вторник в парламенте страны выступал глава ЦБ Валиулла Сейф. Депутаты прервали его выступление и пытались отогнать его от микрофона, призывая его уйти в отставку, если курс национальной валюты не стабилизируется. «Почему вы не приняли такое решение раньше и почему вы о нем объявляете, когда страна уже погрузилась в хаос?» — цитирует Reuters спикера парламента. Сейф заявил, что волатильность курса риала в последнее время обусловлена «заговором врагов» за рубежом.
В конце декабря 2017-го — начале января 2018 года в Иране произошли массовые протесты, ставшие самыми крупными с 2009 года. Они были вызваны ухудшающейся ситуацией в экономике, ростом цен и безработицы, инфляцией и коррупцией. В столкновениях с властями погибли более 20 человек. 3 января командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Али Джаафари сказал, что «смута» в стране закончилась. Он также назвал протестовавших «членами террористических организаций», которыми руководили из США, Израиля и Саудовской Аравии. По его словам, по всему Ирану протестовали не более 15 тыс. человек.