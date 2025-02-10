Глава OMV призвал ЕС не исключать идею поставок газа из Азербайджана

ЕС не нужно исключать схему поставок газа из Азербайджана через Украину, считает Альфред Штерн. Как уточнял Bloomberg, она предполагает своповые операции с Россией. Путин называл сложным изменение поставок по контрактам «Газпрома»

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ЕС необходимо диверсифицировать импортеров газа и не исключать идею поставок из Азербайджана через Украину, заявил в интервью Neue Zürcher Zeitung гендиректор австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн.

«Нам нужно увеличить предложение по всем источникам энергии, включая газ. И мы не можем себе позволить что-то исключать. Я бы никогда больше не полагался на одного поставщика в будущем. Остальное — вопрос политики. OMV пытается занять такую позицию, чтобы иметь возможность справляться при различных раскладах», — сказал он.

По словам Штерна, после начала военной операции на Украине деловые отношения OMV и Москвы постепенно были прекращены. На вопрос о том, почему большая доля газового импорта Австрии приходилась на Россию, он назвал срок действия контракта — 2040 год — и отсутствие законодательных запретов на поставки российского топлива. После «многочисленных нарушений» со стороны «Газпрома» появились юридические основания для расторжения договора, что и было сделано в декабре прошлого года, уточнил гендиректор OMV.

«OMV хочет быть надежным поставщиком для своих клиентов. Нам нужно было время для диверсификации. История с Россией для нас сейчас закрыта. У нас лучший газовый портфель, чем когда-либо, потому что мы больше не зависим от одного поставщика», — заявил Штерн.

Австрия первой в Западной Европе подписала долгосрочный контракт на поставки газа из СССР в 1968 году. В 2018 году его продлили до конца 2040-го. В декабре 2023 года 98% импорта газа Австрии приходилось на Россию, однако после этот показатель начал снижаться. 16 ноября прошлого года «Газпром» остановил поставки топлива. Как уточняли в российском МИДе, причиной этого решения стала задолженность Австрии.

Австрийская компания заключила контракты с Норвегией и Италией, а также на поставки сжиженного природного газа, в том числе из США. Гендиректор OMV исключил наличие российского СПГ, поступающего на терминал в Роттердаме, в рекордных объемах импорта ЕС за последнее время.

Россия импортировала газ в европейские страны по единственному маршруту через Украину. Срок действия соответствующего контракта «Газпрома» и «Нафтогаза» истек 31 декабря 2024 года. Москва заявляла о готовности его продлить, однако Киев отказался. Как уточнял президент Украины Владимир Зеленский, Украина не позволит России «зарабатывать дополнительные миллиарды» на газе.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер утверждал о подготовке к прекращению российского газа после начала военной операции на Украине. По его словам, газовые хранилища страны заполнены на 93%, что соответствует годовому потреблению, и «ни в одной квартире не будет холодно».

Bloomberg писал об обсуждении схемы поставок азербайджанского газа через Украину, однако она предполагает своповые (обменные) операции с Россией и посредничество других стран. В Киеве также сообщали о работе над возможностью транзита газа из Азербайджана в ЕС. Президент России Владимир Путин исключал такой сценарий из-за «сложной, трудноразрешимой или неразрешимой» процедуры изменения поставок по долгосрочным контрактам «Газпрома».