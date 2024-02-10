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Эксклюзив

Глава института РАН предупредила о конкуренции за мигрантов с КНР и ОАЭ

Глава Института демографии РАН: мигранты из стран СНГ поехали в Китай и ОАЭ
В последние годы обострилась конкуренция за мигрантов из СНГ между Россией, Китаем, ЕС, ОАЭ и Катаром, заявила РБК директор Института демографических исследований РАН. Сегодня России нужно бороться за трудовую силу, считает она
Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС

В последние годы для трудовых мигрантов из стран СНГ, которые традиционно находились в российской орбите, начали появляться новые привлекательные направления для переезда. Такое мнение в интервью РБК высказала директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова.

«Например, Китай сейчас предлагает весьма неплохие условия, и мы уже видим первые признаки увеличения миграционного потока в Китай из Таджикистана именно с целью трудовой миграции. Кроме того, мигранты из СНГ все чаще интересуются европейскими странами с точки зрения возможностей трудоустройства — узбеки в этот процесс активно вовлечены. Страны арабского мира, те же ОАЭ, Катар, тоже стали привлекать мигрантов из центральноазиатских стран», — отметила она.

Глава Института демографии — РБК: «России нужно бороться за мигрантов»
Экономика
Марина Храмова

В условиях обострившейся конкуренции России следует принимать меры для повышения привлекательности отечественного рынка, считает Храмова.

«России нужно уже бороться за мигрантов — тем более за квалифицированных, которые нам важнее всего. А значит, им нужно предложить нормальные условия труда, заработную плату, преференции от работодателя, например в виде полиса ДМС, и так далее. Конкуренция за рабочую силу, как иностранную, так и, кстати говоря, нашу, очень здорово увеличивается», — сказала эксперт.

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Фото:Кирилл Брага / РИА Новости

В дальнейшем география миграции в Россию может расшириться, полагает Храмова. В первую очередь — за счет африканских стран, «если мы будем ими заниматься и привлекать».

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«Я знаю, что сейчас, например, с Кенией заключено соглашение о прибытии 10 тыс. трудовых мигрантов. Кроме того, в перспективе реально привлечь на наш рынок мигрантов из стран Юго-Восточной Азии, например Таиланда или Филиппин. Но это будет специфическая занятость: в отличие от большинства стран, где преобладает доля мужчин в численности мигрантов, у них распределение 50 на 50, а кое-где труд женщин даже более востребован. Чаще всего это домашние работники, репетиторы, работницы в массажных салонах», — описала эксперт.

Не стоит также сбрасывать со счетов граждан Вьетнама, для определенной части которых Россия остается привлекательной страной в плане трудовой деятельности, отметила она. В то же время в масштабном привлечении граждан Северной Кореи эксперт усомнилась.

«Надо понимать, что северокорейцы — очень специфические мигранты. Они всегда приезжают под контролем правительства КНДР, живут обособленно, практически не говорят по-русски и работают в режиме «выполнили работу и уехали». Если мы здесь говорим об адаптации и интеграции, то этого априори не будет», — пояснила Храмова.

Эксперт напомнила, что с 2017 года Совет безопасности ООН запретил привлекать северокорейцев в качестве трудовых мигрантов странам-участницам, и Россия официально отказалась от этого. «Хотя, например, еще в 2010 году такие мигранты были, они работали преимущественно на стройках — например, перед саммитом АТЭС во Владивостоке», — добавила она.

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миграция мировая экономика демография
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