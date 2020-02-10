Мишустин потребовал не раздавать обещаний по использованию резервов

Михаил Мишустин (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами потребовал от правительства не давать необоснованных обещаний в отношении использования Резервного фонда. Об этом сообщает ТАСС.

«Я бы попросил вас донести до министров и до руководителей федеральных органов исполнительной власти следующую установку: необходимо работать в рамках существующего бюджета и не давать необоснованных обещаний и не направлять средства резервного фонда правительства на финансирование тех или иных мероприятий», — сказал премьер.

Глава правительства также поручил министрам разобраться с причинами, которые приводят к образованию остатков средств по итогам исполнения бюджета.

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