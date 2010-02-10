Российский рынок акций сегодня продолжил рост

Торги на российском рынке акций начались сегодня незначительным ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:40 мск индекс ММВБ подрос на 0,63% - до 1346,6 пункта.

Индекс РТС поднялся выше отметки 1400 пунктов – до 1402,58 пункта, что на 0,88% выше уровня закрытия торгов накануне. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 0,6% - до 9303,04 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Газпрома (+0,43%), ГМК "Норильский никель" (+0,41%), ВТБ (+0,42%), ЛУКОЙЛа (+0,67%), "Роснефти" (+0,65%), "Сургутнефтегаза" (+0,58%), "Ростелекома" (+1,07%) и "Мечела" (+2,49%). В РТС растут котировки Сбербанка (+1,06%), ФСК ЕЭС (+1,48%), а также большинства промышленных компаний.

Аналитики компании "Атон" отмечают, что накануне торги на российском рынке акций завершились ростом котировок наиболее ликвидных акций. Наибольший спрос был сосредоточен в акциях металлургического сектора. Сегодня перед открытием российского рынка также сложился позитивный новостной фон. Накануне американские индексы завершили день с существенным повышением, также повысились цены на нефть.

Однако при негативной динамике фьючерсов на открытие торгов в США позитивные настроения могут сойти на нет. В 16:30 мск выйдет значение торгового баланса в США за декабрь. Ближайшее сопротивление по индексу ММВБ расположено на уровне 1370 пунктов и может быть протестировано в ходе сегодняшних торгов, подчеркнули эксперты.

В свою очередь главный аналитик ИК "ITinvest" Александр Потавин говорит, что накануне американские фондовые индексы отыграли потери предыдущей торговой сессии. Оптимизм на рынки вернулся на фоне сообщений о том, что Евросоюз готовит помощь в решении долговых проблем Греции. Это ослабило давление на единую европейскую валюту, снизило курс доллара и способствовало восстановлению цен на нефть и промышленные металлы, говори эксперт.

По его словам, утром акции компаний российского нефтегазового сектора будут отыгрывать повышение цен на нефть. Очень важно посмотреть за динамикой рынка днем: если будет возобновление продаж после утренней волны роста, следует готовиться к походу индексов на более низкие уровни. Если этого не случится, есть шанс быть к концу недели на 2-3% выше.

"В связи с этим мы продолжаем следить за ситуацией вокруг греческих долгов и развитием движения по курсу евро. Думаю, что в ближайшее время мы все же увидим продолжение давления на курс евро, с учетом слишком больших спекулятивных сил, поставленных сейчас на его падение. Индекс ММВБ по итогам сегодняшнего дня мы ждем возле отметки 1330 пунктов", - заключил А.Потавин.