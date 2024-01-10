Глава Рослесхоза не увидел риска того, что «Китай вырубит Сибирь»

Ежегодная заготовка леса в России составляет порядка 200 млн куб. м при разрешенной рубке в 600 млн куб. м, поэтому разговоры о том, что «Китай вырубит Сибирь», — миф, заявил глава Рослесхоза Иван Советников

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Глава Рослесхоза Иван Советников назвал «мифом» разговоры о том, что «Китай вырубит Сибирь». По его словам, в России разрешена ежегодная рубка 600 млн куб. м леса, а объем фактической заготовки составляет порядка 200 млн куб. м.

«Конечно, что Китай вырубит Сибирь — это миф. Объем, который мы можем рубить ежегодно в России, это порядка 600 млн куб. м. При этом в среднем ежегодно заготавливается около 200 млн, то есть меньше, чем треть от того, сколько можно рубить», — заявил глава Рослесхоза (цитата по «РИА Новости»).

Советников также отметил, что в России в течение нескольких лет сажают больше деревьев, чем вырубают. Он напомнил, что лес является возобновляемым природным ресурсом, «поэтому не надо бояться, что кто-то у нас его вырубит». Глава Рослесхоза заявил, что в ведомстве «очень пристально» за этим следят.

В декабре 2023 года в Россельхознадзоре сообщили об оформлении на экспорт за 11 месяцев порядка 5,2 млн куб. м лесоматериалов из Приморского и Хабаровского краев, а также Вологодской, Кировской, Иркутской и Нижегородской областей. В ведомстве назвали Китай главным импортером российского леса, в ноябре 2023 года туда отправили 132,3 тыс. куб. м деловой древесины и пиломатериалов.