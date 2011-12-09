Рынок акций РФ устремился вниз, потеряв более 4%

Торги на российском фондовом рынка стартовали сегодня с уверенного снижения ведущих индексов из-за ухудшившегося внешнего фона. Европейский саммит пока не приносит каких-то конкретных решений и ожидаемого облегчения рынкам, заставляя его участников нервничать еще больше. В Азии биржи сегодня в основном в минусе - помимо еврозоны, там инвесторов разочаровали и обновленные данные по ВВП Японии, оказавшиеся хуже первоначальных оценок. Ну а в России дополнительным фактором для продаж остается политическая напряженность в преддверии запланированных на завтра акций протеста против фальсификации выборов.

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На этом фоне к 11:30 мск индекс ММВБ упал на 4,04% - до 1397,57 пункта, а РТС потерял сразу 4,13%, снизившись до 1412,66 пункта по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии. Индекс RTS Standard просел на 4,41% и составляет 9547,3 пункта.

Среди лидеров падения в "голубых фишках" российского фондового рынка - акции нефтяных компаний. Котировки "Роснефти" и ЛУКОЙЛа теряют по 4,7%, Сургутнефтегаза - 5%, Газпрома - 3,4%. Стоимость нефти WTI на торгах накануне упала ниже 100 долл./барр. - до уровня 98,01 долл./барр. (-2,48 долл.). Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе продолжают терять в стоимости и торгуются на уровне 97,97 долл./барр. (-0,38%).

"Давление на котировки оказывают как опасения неспособности европейских лидеров прийти к соглашениям, позволяющим преодолеть долговой кризис региона, так и ожидания встречи ОПЕК 14 декабря, на которой страны могут столкнуться с трудностями по определению новых квот", - отмечает аналитик компании "Атон" Елена Кожухова.

"Сегодня российский рынок продолжит отыгрывать негатив с зарубежных фондовых площадок. Кроме того, давление на российские акции, вероятно, продолжит оказывать политический фактор: вывод средств иностранными инвесторами сегодня может продолжиться в преддверии завтрашней акции оппозиции в Москве, что может привести к просадке котировок и ослаблению рубля", - полагают аналитики Газпромбанка.