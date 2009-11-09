Рынки Европы: инвесторы активно скупают государственные бонды

В понедельник, 9 ноября, на рынке европейских гособлигаций превалировали "бычьи" настроения.

В понедельник, 9 ноября, на рынке европейских государственных облигаций превалировали "бычьи" настроения. Главным фактором, повлиявшим на настрой участников финансовых рынков стало, несомненно, решение, принятое министрами финансов двадцати ведущих стран мира (G-20) на саммите в Шотландии, о продлении срока действия стимулирующих глобальную экономику мер. Главы финансовых ведомств согласились с тем, что необходимо удерживать базовые процентные ставки на низком уровне, чтобы стимулировать рост в реальном секторе экономики. Кроме того, они также решили не предпринимать мер по сдерживанию роста дефицита бюджета до тех пор, пока, глобальная экономика не восстановится полностью.



Активные покупки долговых обязательств стран еврозоны и Великобритании не прекращались в течение всего торгового дня, хотя поток макроэкономической статистики этому вовсе не способствовал. Практически все данные говорили в пользу нарастания экономической активности как в Германии, так в и зоне обращения евро в целом. Однако экономический фон не сумел снизить ажиотаж вокруг защитных активов.



Статистическое бюро в Висбадене обнародовало показатели торгового баланса и текущего платежного баланса Германии. Согласно этим данным, экспорт на фоне начавшегося восстановления глобальной экономики растет опережающими прогнозы темпами. В сентябре текущего года объем экспорта вырос на 3,8%, превзойдя прогноз (рост на 2,5%). Напомним, в августе экспорта снизился на 2,8%. Импорт с учетом сезонных колебаний вырос на 5,8% вместо ожидавшихся 0,9%. Профицит торгового баланса (Trade Balance) в сентябре составил 10,6 млрд евро, хотя прогнозировался несколько больший (в размере 11,3 млрд евро), а профицит текущего платежного баланса составил 9,4 млрд евро, незначительно превзойдя ожидания (9,3 млрд евро).



В Германии были также обнародованы данные об объеме промышленного производства (Industrial Production). Министерство экономики Германии сообщило, в сентябре показатель вырос на 2,7%, что почти втрое выше ожиданий (рост на 1,0%). В годовом исчислении отмечено более медленное снижение промышленной продукции, чем прогнозировалось: вместо ожидавшихся 14,4% показатель снизился на 12,9%.



Начавшийся в двух ведущих странах еврозоны выход из рецессии вдохновляет инвесторов всего Евросоюза. Обнародованные исследовательской группой Sentix данные индекса настроений среди инвесторов еврозоны предполагают рост показателя в ноябре с октябрьской отметки минус 12,6 до минус 7,0 пункта (прогнозировался рост только до минус 12,0 пункта). Подгоняемый оптимистичными показателями экономики, свидетельствующими о скором ее восстановлении по всей Европе индекс растет четвертый месяц подряд. И скорее всего он не прекратится и в среднесрочной перспективе.



Между тем в течение всей торговой сессии активные покупки долговых обязательств стран еврозоны и Великобритании не прекращались. Особенно высок был спрос на английские Gilts. В результате практически все наиболее ликвидные бумаги завершили сессию весомой прибавкой в стоимости. Доходность benchmark европейских государственных бондов - 2-летних и 10-летних Bunds Германии снизилась на 3 б.п. и 5 б.п. соответственно. Спрэд между ними сузился с 210 б.п. до 207 б.п.



Результаты торгов государственными облигациями Германии на Лондонской фондовой бирже на 20:00 мск:



Результаты торгов государственными облигациями Великобритании:



Результаты торгов французскими государственными бумагами:



Во вторник, 10 ноября, в Германии ожидается выход инфляционной статистики - будут обнародованы окончательные данные о ценах потребителей. Согласно оценкам экспертов, индекс цен потребителей (CPI) в октябре поднимется на 0,1% в сравнении с сентябрем и не изменится в годовом выражении. Индекс цен потребителей, рассчитываемый по стандартам еврозоны (CPI-EU Harmonised), как ожидается, поднимется на 0,2% в сравнении с сентябрем и также не изменится в годовом исчислении.



В Германии будут обнародованы данные исследований центра изучения европейской экономики ZEW. По оценкам аналитиков, показатель ZEW Survey (Economic Sentiment) - индикатор ожиданий инвесторов и аналитиков экономического развития в ближайшие полгода - снизится в ноябре с 56,0 до 55,0 пункта. Показатель текущей экономической ситуации в Германии ZEW Survey (Current Situation) в ноябре, согласно ожиданиям, вырастет с минус 72,2 до минус 70,0 пункта. Показатель ZEW Survey (Economic Sentiment) для еврозоны в ноябре поднимется с 56,9 до 58,0 пункта.



Во Франции будут обнародованы данные об объеме промышленного производства (Industrial Production) и объеме производства обрабатывающей промышленности (Manufacturing Production). По оценкам аналитиков, показатель Industrial Production в сентябре вырос на 0,5% после августовского роста на 1,8%. В годовом исчислении аналитики прогнозируют снижение в сентябре на 9,2%, в то время как августовское годовое снижение показателя составило 10,8%. Что же касается Manufacturing Production, то прогнозируется рост показателя в ежемесячном выражении на 1,2%, а в годовом - снижение на 10,5%.



В Великобритании будут обнародованы показатели торгового баланса. Согласно оценкам аналитиков, дефицит торгового баланса (Total Trade Balance) в сентябре текущего года сократится с 2318 до 2200 млн фунтов стерлингов, дефицит видимого торгового баланса (Visible Trade Balance) также сократится - с 6240 до 6100 млн фунтов стерлингов. Сократится и дефицит сентябрьского торгового баланса Великобритании со странами, не входящими в зону обращения евро, - с 3046 до 3000 млн фунтов стерлингов.



В Великобритании выйдут также данные о ценах на жилую недвижимость. Свои оценки предоставит DCLG. Аналитики ожидают, что годовое снижение цен на жилые дома в сентябре составит на 4,9%.



Департамент аналитической информации РБК