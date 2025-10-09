 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
ЦБ запланировал выпустить монету с Лунтиком

ЦБ в 2027 году выпустит более 1 млн памятных монет «Лунтик и его друзья»
Фото: Юрий Белинский / ТАСС
Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Центробанк в 2027 году планирует выпустить более 1 млн памятных монет с героями популярного российского мультсериала «Лунтик и его друзья», следует из данных на сайте регулятора.

Монеты серии — номиналом 25 руб. — будут из стали с никелевым покрытием. Также появятся монеты в сувенирной упаковке — их изготовят из медно-никелевого сплава с цветным покрытием. Тираж таких монет — 850 тыс. и 150 тыс. экземпляров соответственно.

Также монеты номиналом 3 руб. будут выполнены из серебра с цветным покрытием, их изготовят гораздо меньше — всего 7 тыс. экземпляров.

ЦБ назвал лидирующие символы для банкноты в 500 руб.
Экономика
Академическая (Елизаветинская) галерея

Мультсериал «Лунтик и его друзья» транслируется на телевидении с 2006 года по настоящее время и состоит более чем из 570 серий. Под торговой маркой «Лунтик» также выпускают игрушки, компьютерные игры, печатную продукцию, одежду и продукты питания.

В 2024-м вышел полнометражный мультфильм «Лунтик. Возвращение домой».

