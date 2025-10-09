ЦБ запланировал выпустить монету с Лунтиком
Центробанк в 2027 году планирует выпустить более 1 млн памятных монет с героями популярного российского мультсериала «Лунтик и его друзья», следует из данных на сайте регулятора.
Монеты серии — номиналом 25 руб. — будут из стали с никелевым покрытием. Также появятся монеты в сувенирной упаковке — их изготовят из медно-никелевого сплава с цветным покрытием. Тираж таких монет — 850 тыс. и 150 тыс. экземпляров соответственно.
Также монеты номиналом 3 руб. будут выполнены из серебра с цветным покрытием, их изготовят гораздо меньше — всего 7 тыс. экземпляров.
Мультсериал «Лунтик и его друзья» транслируется на телевидении с 2006 года по настоящее время и состоит более чем из 570 серий. Под торговой маркой «Лунтик» также выпускают игрушки, компьютерные игры, печатную продукцию, одежду и продукты питания.
В 2024-м вышел полнометражный мультфильм «Лунтик. Возвращение домой».
