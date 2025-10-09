 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

Набиуллина оценила пространство для снижения ключевой ставки

Набиуллина: пространство для снижения ключевой ставки остается
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости)

Пространство для снижения ключевой ставки по-прежнему остается, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции на форуме «Финополис-2025», передает корреспондент РБК.

По ее словам, регулятор не видит, чтобы устойчивые компоненты инфляции росли повышенными темпами, и будет смотреть на месячные данные. Также Набиуллина оценила рост цен на бензин. По ее словам, это «временный фактор на стороне предложения». Сам по себе рост цен на топливо не является источником устойчивой инфляции, но влияет на инфляционные ожидания, может замедлить их снижение, отметила глава Банка России.

12 сентября Центробанк в третий раз подряд снизил ключевую ставку — с 18 до 17% — после рекордных 21%, которые сохранялись с октября прошлого года по июнь 2025 года.

Зампред ЦБ о росте НДС, текущей инфляции и ожиданиях по ключевой ставке
Финансы
Алексей Заботкин

После решения ЦБ инфляционные ожидания населения России резко упали до минимума с сентября прошлого года — до 12,6%. В августе россияне давали оценку инфляции на год вперед на уровне 13,5%.

Материал дополняется

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Эльвира Набиуллина Банк России ключевая ставка
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Клуб РПЛ переманил тренера у КАМАЗа Спорт, 14:22
Путин и Алиев начали переговоры в Душанбе Политика, 14:21
Набиуллина будет получать зарплату в цифровых рублях Финансы, 14:20
Водитель грузовика в Белгородской области попал под удар дрона Общество, 14:15
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
Шеф Мануэль Пизу: «В Москве в любом ресторане чувствуешь себя, как дома» Стиль, 14:04
Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе Общество, 14:02
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Путин и Рахмон подписали соглашения о мигрантах из Таджикистана Политика, 14:00
Омбудсмен призвала приравнять зацепинг к экстремистскому движению Общество, 13:58
Люксембург инвестировал в биткоин для будущих поколений Крипто, 13:58
Набиуллина оценила пространство для снижения ключевой ставки Экономика, 13:55
Reuters узнал об отзыве четверти миротворцев ООН из-за нехватки денег Политика, 13:53
Минцифры назвало фейком сообщения о планах отключать интернет на выходные Общество, 13:50
«Ак Барс Банк» представил пилот по выплате субсидий цифровым рублем Пресс-релиз, 13:49