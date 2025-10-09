Набиуллина оценила пространство для снижения ключевой ставки
Пространство для снижения ключевой ставки по-прежнему остается, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции на форуме «Финополис-2025», передает корреспондент РБК.
По ее словам, регулятор не видит, чтобы устойчивые компоненты инфляции росли повышенными темпами, и будет смотреть на месячные данные. Также Набиуллина оценила рост цен на бензин. По ее словам, это «временный фактор на стороне предложения». Сам по себе рост цен на топливо не является источником устойчивой инфляции, но влияет на инфляционные ожидания, может замедлить их снижение, отметила глава Банка России.
12 сентября Центробанк в третий раз подряд снизил ключевую ставку — с 18 до 17% — после рекордных 21%, которые сохранялись с октября прошлого года по июнь 2025 года.
После решения ЦБ инфляционные ожидания населения России резко упали до минимума с сентября прошлого года — до 12,6%. В августе россияне давали оценку инфляции на год вперед на уровне 13,5%.
Материал дополняется
