Минтруд предложил запрет на заказ опасных работ через онлайн-сервисы

Минтруд предложил ввести запрет на предоставление «работ повышенной опасности» через онлайн-сервисы, узнал РБК. К ним относятся, например, услуги сварщиков, работы на высоте и в замкнутых пространствах

Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / ТАСС

Минтруд вышел с инициативой запретить организацию «работ повышенной опасности» через онлайн-платформы. Это следует из отзыва ведомства на законопроект Минэкономразвития «О платформенной экономике в Российской Федерации» (отзыв есть у РБК, его подлинность подтвердил знакомый с содержанием источник).

«Считаем необходимым установить запрет на принятие заказов партнерами-исполнителями на выполнение работ повышенной опасности и (или) работ по определенным видам должностей (профессий), перечень которых устанавливается правительством Российской Федерации», — указали в ведомстве.

Законопроект Минэкономразвития (также есть у РБК) призван определить правовые основы платформенной экономики в России и отрегулировать отношения, возникающие между цифровыми платформами (маркетплейсами, сервисами доставки еды и предоставления различных услуг, агрегаторами такси) и их партнерами — продавцами товаров или исполнителями работ, услуг, а также потребителями. Как ранее писал РБК, законопроект уже подвергся критике Федеральной антимонопольной службы.

Минэкономразвития России ведет работу с отраслевыми органами власти, сообщили РБК в ведомстве. РБК направил запрос в Минтруд.

Суть предложений Минтруда

Законопроект устанавливает правила взаимодействия операторов цифровых платформ и партнеров-исполнителей, в том числе перечисляет условия, при которых оператор цифровой платформы или пользователь-заказчик не признаются работодателями исполнителя, а к их отношениям не применяется трудовое законодательство. К таким случаям относятся, в частности, следующие:

заказ направлен на выполнение конкретной работы и не предусматривает наличия у исполнителя режима работы и подчинения правилам внутреннего правового распорядка;

исполнитель самостоятельно принимает решение о выполнении работы и может не принимать заказ без применения к нему мер ответственности;

оператор платформы ограничивает «систематическое и продолжительное» выполнение работ исполнителем для одного и того же заказчика;

выбор исполнителя осуществляется только посредством алгоритмов и т. д.

По мнению Минтруда, предлагаемое регулирование несет «риск привлечения партнера-исполнителя к выполнению работ повышенной опасности», то есть тем, к которым законодательством предъявляются отдельные требования по организации и обучению работников. «К таким работам среди прочего относятся работы на высоте, работы, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением, работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах, электросварочные и газосварочные работы и другое», — отмечают в Минтруде.

Для безопасного выполнения работ повышенной опасности законодательно сформирована нормативно-правовая база, на основании которой работодатель обязан обеспечить создание и функционирование системы управления охраной труда, указано в отзыве министерства. Например, в соответствии со статьей 209.1 ТК РФ основными принципами обеспечения безопасности труда являются «предупреждение и профилактика опасностей, а также минимизация повреждения здоровья работников». Постановление правительства обязывает ряд должностей категории «повышенной опасности» проходить стажировку на рабочем месте и обучение требованиям охраны труда по специальной программе. Эти правила распространяются только на работников, заключивших трудовой договор с работодателем.

Проектируемые положения законопроекта формируют «правовую неопределенность», а значит, риск привлечения исполнителей-партнеров к выполнению работ повышенной опасности, указали в Минтруде. Эту практику необходимо запретить, следует из отзыва министерства.

Кроме того, следует проработать критерии систематичности и продолжительности взаимодействия партнера-исполнителя и цифровой платформы, а также пользователя-заказчика с использованием цифровых платформ для разграничения гражданско-правовых и трудовых отношений, считают в ведомстве.

Решит ли запрет проблему безопасности

На сегодняшний день услуги, которые оказываются с применением интернет-платформ и которые можно отнести к опасным, в основном относятся к сектору C2C («пользователь — пользователю»), говорит глава Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты Владимир Котов. Чаще всего исполнители зарегистрированы как самозанятые или индивидуальные предприниматели (ИП), указывает он.

«Например, на платформах легко найти сварщика: они востребованы дачниками для выполнения различных работ на участках», — говорит эксперт.

При этом качество услуг и соблюдение таким сварщиком норм безопасности находится на его совести, и тут может быть много «нюансов», отмечает Котов. «Если в процессе выполнения работ он не применяет меры предосторожности и необходимые средства защиты, подвергая опасности себя и заказчика, — как это регулировать?» — рассуждает эксперт. При этом статистики несчастных случаев при проведении опасных работ физическими лицами нет: такие данные существуют только по предприятиям, и даже там есть много разночтений в зависимости от источника информации.

Запрет, предлагаемый Минтрудом, проблему безопасности не решит, уверен Котов. «Необходимость в опасных работах никуда не уйдет — они просто перейдут в нелегальное поле», — прогнозирует он. В первую очередь необходимо менять культуру отношения к безопасности в целом, резюмирует эксперт.

Все, что связано с категорией «опасность», относится к другому разделу законодательства, заявили РБК в Ассоциации цифровых платформ. Это законодательство о техническом регулировании и связанные с ним технические регламенты, обязательные стандарты, которые утверждаются постановлениями правительства.

«На наш взгляд, это не предмет законодательства о платформенной экономике, а сфера технического регулирования. Поэтому соответствующие требования к исполнению работ должны быть там — и это наша однозначная позиция. А уж кто будет выполнять опасные работы, какие требования к этим людям и процессам производства таких работ, как должен быть организован контроль за ними — это совершенно другой вопрос, не тема закона о платформенной экономике», — заключили в ассоциации.