Новак ответил на слова Эр-Рияда об «исчезновении» России с рынка нефти

Россия намерена сохранить уровень добычи нефти и рассматривает возможность наращивания оборотов, что обеспечит ей сохранения статуса лидера отрасли еще долгое время. Так считает глава Минэнерго Александр Новак, передает «РИА Новости».
«Россия сегодня является лидером мировой нефтяной индустрии, и она будет оставаться им в долгосрочной перспективе. Наша стратегия предусматривает сохранение объемов добычи нефти на сегодняшнем уровне и даже с небольшим увеличением», — ответил Новак.
Так глава российского ведомства прокомментировал недавнее заявление наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана аль Сауда, который в интервью Bloomberg рассказал, что к 2030 году некоторые нефтедобывающие страны почти полностью прекратят добычу и уйдут с рынка. В их числе, по мнению Салмана, будет и Россия.
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