Власти предложили ужесточить наказание за нарушение конкуренции на торгах

ФАС предложила новую версию поправок об ужесточении наказания за ограничение конкуренции на торгах. В частности, для нарушителей с отягчающими обстоятельствами минимальным наказанием станут принудительные работы, а не штраф

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала поправки к принятому Госдумой в первом чтении правительственному законопроекту об усилении ответственности за деяния, ограничивающие конкуренцию путем заключения картельных соглашений. В новой редакции поправок ФАС учла некоторые замечания Минюста, Верховного суда, Генпрокуратуры, Следственного комитета, а также бизнеса, убрав часть изменений. При этом в законопроекте остались ключевые новеллы о введении новых отягчающих обстоятельств при заключении картельных сговоров, а минимальную меру наказания для таких деяний предложено ужесточить и предусмотреть принудительные работы вместо только штрафа, как было в прежней версии поправок.

РБК ознакомился с текстом законопроекта. Документ был одобрен на правительственной комиссии по законотворческой деятельности 7 августа, сообщили в пресс-службе аппарата правительства.

В ФАС отметили, что законопроект призван повысить эффективность выявления и пресечения картельных соглашений. «Необходимость ужесточения уголовной ответственности за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля) на торгах обусловлена тем, что сговоры на торгах составляют наибольшую часть нарушений. При этом торги — это особый механизм, который создавался с целью эффективного использования бюджетных средств», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства. В ФАС добавили, что речь идет об усилении санкций за совершение противоправных действий, которое не затронет добросовестных предпринимателей и не увеличит административную нагрузку на них. «При подготовке проекта поправок ко второму чтению учтены замечания со стороны бизнеса», — подчеркнули в службе.

Какие замечания учтены

Предложенные поправки вносят изменения в статью 178 Уголовного кодекса, касающуюся ответственности за ограничение конкуренции, а также в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса. Это вторая версия законопроекта, внесенного правительством в Госдуму в 2019 году и принятого в первом чтении в декабре 2022 года.

Изначально поправки также ужесточали уголовную ответственность за участие в антиконкурентных соглашениях по сравнению с действующей редакцией законодательства. В частности, увеличивался максимальный срок лишения свободы за заключение картеля, а также вводились новые отягчающие обстоятельства преступления. Как говорилось в пояснительной записке к инициативе, необходимость изменений обусловлена значительным ростом числа картельных соглашений за последние годы и тем, что существующие механизмы сдерживания хозяйствующих субъектов в виде незначительных административных штрафов недостаточны для сдерживания противоправных действий. Однако ко второму чтению законопроект был отклонен профильным комитетом по государственному строительству и законодательству. Против его принятия выступал также Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

В доработанной версии поправок ко второму чтению ФАС учла замечания других заинтересованных ведомств, убрав ряд норм, а именно:

исключена поправка о том, что преступным является не только заключение картельного сговора, но и участие в нем. На неконкретность формулировки нормы указал в отзыве еще к первому чтению законопроекта Верховный суд. Такая формулировка затрудняла бы установление субъекта преступления и определение, какие конкретно действия будут расценены как уголовно наказуемые. Рассматриваемый подход к формулировкам законопроекта потенциально мог привести к сложностям правоприменения, говорилось в замечаниях суда;

в новой версии исчезло изменение, предусматривающее новое отягчающее обстоятельство преступления — совершение противоправных действий лицом, выполняющим управленческие функции в организации, и лицом, распоряжающимся более 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале компании. Исключение поправки позволит избежать ужесточения ответственности и увеличения сроков лишения свободы за заключение картельных соглашений для топ-менеджмента, акционеров и бенефициаров бизнеса;

авторы законопроекта убрали и положение об увеличении пороговых значений в отношении полученного дохода и ущерба гражданам, организациям или государству вследствие заключения конкурентами по торгам картельного соглашения. Эта норма останется в действующем сейчас виде. Доходом в крупном размере считается сумма более 50 млн руб., доходом в особо крупном размере — более 250 млн руб. Крупным признается ущерб на сумму более 10 млн руб., особо крупным — более 30 млн руб. Прежней версией законопроекта предусматривалось двукратное увеличение порогов. О том, что повышение порогов дохода и ущерба могло привести к декриминализации деяний, указывала Генпрокуратура. Таким образом, ответственность для нарушителей наступит за нанесение вреда экономике путем картельного сговора даже на относительно небольшие суммы.

Как ужесточится ответственность за картели

В последней версии законопроекта сохранилась новелла, предусматривающая новое отягчающее обстоятельство для заключения картельного сговора. Речь идет об установлении ответственности за ограничение конкуренции, если оно повлекло повышение, снижение или поддержание цен на торгах, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством. И в обновленной редакции ужесточается мера наказания за такое деяние. Если раньше авторы законопроекта предусматривали три альтернативные меры наказания — штраф, принудительные работы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и лишение свободы без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, то теперь санкций осталось две — принудительные работы и лишение свободы. В последнем случае придется заплатить еще и штраф. Таким образом, отделаться просто штрафом у нарушителей не получится.

К обязательным торгам относятся торги по продаже государственного или муниципального имущества, а также в целом значительная часть торгов, проводимых по заказу государства, поясняет адвокат, советник Orchards Анастасия Сивицкая. «Выделение такого отдельного состава преступления и установление повышенной меры ответственности за его совершение свидетельствует об усилении тренда защиты интересов государства, в том числе от недобросовестных действий участников торгов», — считает она.

Кроме того, поправки вводят еще одно новое отягчающее обстоятельство для картельных сговоров — совершение деяний организованной группой. В той же части статьи 178 остаются еще два квалифицированных состава — с причинением особо крупного ущерба и извлечением дохода в особо крупном размере. По сравнению с предыдущей версией законопроекта ужесточается мера ответственности при совершении таких деяний. Если минимальным наказанием также был штраф, то теперь нарушителям грозят как минимум принудительные работы.

Сама правовая природа картеля позволит квалифицировать практически все рассматриваемые преступления сразу как совершенные организованной группой, то есть с отягчающим обстоятельством, и применять к ним более серьезную меру ответственности, предупреждает Сивицкая.

Еще одна важная поправка, оставшаяся в новой версии законопроекта, касается определения полученного картелем дохода. Доходом признается выручка от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг), извлеченная всеми участниками ограничивающего конкуренцию соглашения без вычета произведенных расходов.

Такой подход к определению понятия «доход» представляется спорным, поскольку предлагает учитывать не доход конкретного нарушителя, а совокупный доход всех участников картеля, что априори приводит к увеличению суммы полученного дохода, говорит Сивицкая. Вкупе с сохранением пороговых значений дохода и ущерба на прежнем, не увеличенном в два раза уровне, это может привести к тому, что большее количество дел могут быть признаны совершенными с извлечением дохода в особо крупном размере, что тоже является отягчающим обстоятельством.

В свою очередь, юрист практики «антимонопольное право и государственный заказ» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Татьяна Кипарисова не считает предлагаемое ужесточение избыточным, с учетом большого количества выявляемых каждый год картельных сговоров на торгах. «Исключение штрафа из мер ответственности обусловлено существенным ущербом от картелей для экономики страны и склонностью нарушителей к компенсации сумм, уплаченных ими в качестве административных штрафов за счет продолжения противоправного поведения», — отмечает она.

По оценкам экспертов, приведенным ФАС в пояснительной записке, ущерб от антиконкурентных соглашений на товарных рынках и торгах составляет 1,5–2% российского ВВП ежегодно, а завышение цен на торгах достигает 30% от начальной стоимости предмета торгов.