Силуанов объяснил падение российского рынка

Глава Минфина Антон Силуанов отреагировал на резкое падение показателей на российском рынке. Министр отметил, что причиной произошедшего является не только угроза новых санкций, и заверил, что власти контролируют ситуацию

Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава Минфина и первый вице-премьер Антон Силуанов прокомментировал ситуацию на российском рынке, открывшемся 9 августа резким падением, передает корреспондент РБК. Причиной волатильности он назвал не только угрозу введения новых санкций, но и нестабильность на развивающихся рынках.

«Текущая волатильность на рынках связана как с очередной волной санкционной риторики США в отношении России, так и с нестабильной ситуацией на развивающихся рынках», — заявил Силуанов.

Вместе с этим он подчеркнул, что «российская экономика, платежный баланс в последние годы стали гораздо более устойчивыми к внешним воздействиям — будь то колебания нефтяной конъюнктуры или введение экономических ограничений».

Глава Минфина отметил, что власти России и ЦБ сохраняют контроль над ситуацией. «Правительство РФ и Центробанк осуществляют мониторинг ситуации, обладают всем необходимым инструментарием для обеспечения финансовой стабильности и при необходимости будут его использовать в рамках действующего законодательства, как это уже происходило в том числе в текущем году», — сказал Силуанов.

На фоне сообщений о готовящихся новых санкциях против России основные биржевые показатели рынка утром 9 августа продемонстрировали резкое снижение. Из-за падения курса рубля стоимость доллара на открытии торгов превысила 66 руб., достигнув уровня двухлетней давности. Евро на открытии торгов подорожал до 77 руб. Позднее курс рубля частично отыграл резкое снижение.

На рынке ценных бумаг также произошло падение стоимости акций ряда российских компаний. Лидером падения оказались ценны​е бумаги «Аэрофлота», так как эта авиакомпания может стать объектом второго пакета санкций по «делу Скрипалей». Серьезное сокращение стоимости также продемонстрировали акции ВТБ и Сбербанка.