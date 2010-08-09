Валютный рынок: последняя декада августа сформирует повышенный спрос

На минувшей неделе доллар на рынке Forex снизился почти на 2% по отношению к европейской валюте.

На минувшей неделе (с 30 июля по 6 августа) доллар на рынке Forex снизился почти на 2% по отношению к европейской валюте. Аналогичную динамику он показал и на российском валютном рынке и опустился ниже ключевой отметки 30,0 руб. Вместе с тем евро совсем не торопился расти.



Forex



На минувшей неделе (с 30 июля по 6 августа) доллар снизился по отношению к евро. За неделю он потерял 1,99% по отношению к европейской валюте и опустился до 1,3292 долл. за евро (против 1,3033 долл. неделей ранее).



Аналитики Danske Bank считают, что в ближайшее время доллар может опуститься еще ниже, но не рассматривают это как устойчивую тенденцию. Хотя экономика США сталкивается с трудностями (личное потребление не увеличивается, не видно улучшений на рынке жилья и труда), тем не менее перспективы экономики в США выглядят лучше, чем в Европе. На этом фоне тональность риторики ФРС будет пока оказывать давление на доллар. Но как только участники финансовых рынков пересмотрят свои ожидания, ключевые индикаторы начнут демонстрировать улучшение, а ФРС будет готова начать ужесточение монетарной политики, тогда доллар сможет восстановиться", - подчеркивают аналитики Danske Bank.



Аналитики "Арбат-капитал" отмечают, что исходя из ожидаемого 10 августа подтверждения ФРС сохранения политики "количественного ослабления", но без "агрессивного" кредитования финансовых институтов и без активизации выкупа казначейских обязательств, можно предположить, что доллар начнет новый двух-трехмесячный цикл укрепления и к концу октября достигнет уровня в 1,25-1,26 долл./евро и 1,52-1,55 долл./фунт. Иена против доллара может пройти путь от 84-85 до 90-92 иен/долл. за три месяца (хотя более вероятно начало ослабления иены осенью, когда будет больше ясности относительно судьбы правительства Японии).



"На конец года возможно новое, но незначительное укрепление основных валют к доллару из-за медленного роста экономики США (правда, в ЕС и Японии с ростом будет не лучше). Средний курс в IV квартале на уровне 1,58 долл./фунт и 1,28 долл./евро будут наиболее вероятны", - полагают эксперты.



ЕТС



По итогам минувшей недели (с 30 июля по 6 августа) котировки доллара к рублю на российском валютном рынке ощутимо снизились, как и курс европейской валюты. Официальный курс американского доллара, установленный ЦБ с 31 июля по 7 августа (на основе торгов 30 июля и 6 августа соответственно), снизился на 36 коп., пробил психологический уровень 30,0 руб. и остановился на отметке 29,8312 руб.



Евро также ощутимо подешевел. Официальный курс европейской валюты, установленный ЦБ с 31 июля по 7 августа (на основе торгов 30 июля и 6 августа соответственно), понизился на 11 коп. - до 39,3592 руб.



Как отмечают аналитики Центра развития НИУ-ВШЭ, в течение последних двух недель курс рубля сохранял стабильность, и только в последние дни рубль стал укрепляться по отношению к бивалютной корзине, что, безусловно, связано с выросшими мировыми ценами на нефть. "В целом же мы подтверждаем свою оценку сбалансированности внутреннего валютного рынка: с середины мая бивалютная корзина колеблется в диапазоне 34,0-34,5. В изменения объема валютных резервов связаны, главным образом, с движением курса доллар/евро и курсовой переоценкой. В этой связи мы с нетерпением будем ожидать последней декады августа, когда на валютном рынке традиционно формируется повышенный спрос на валюту", - заключили специалисты.



Аналитики "ВТБ-Капитал" отмечают, что ускорение инфляции, вызванное ростом цен на зерно, может перечеркнуть надежды участников рынка на возобновление стимулирующих мер в США (что могло бы направить на рынки новую порцию ликвидности), так как власти могут предпочесть сфокусироваться на удержании инфляции в установленных рамках.



Схожие опасения присутствуют и в России. 6 августа первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что быстро растущие цены на зерно могут "поставить под угрозу планы инфляции" (на 2010г. - 6-7% декабрь к декабрю). И хотя в июле ускорения инфляции не было, согласно данным недельной статистики, цены на продовольствие в конце месяца выросли. "Мы считаем, что наш текущий прогноз инфляции (7,6% декабрь к декабрю) учитывает возможные риски, и ЦБ не будет повышать процентные ставки до конца года. А фактор засухи и сопутствующие инфляционные риски скорее подтолкнут ЦБ к более активному укреплению рубля", - считают эксперты "ВТБ-Капитал".



Валютные фьючерсы



Объемы торгов фьючерсами на курс доллар/рубль на FORTS со 2 по 6 августа превысил 43,5 млрд руб. Это был второй по активности после фьючерсов на индекс РТС результат. Объем торгов фьючерсами на курс евро/доллар составил 21,7 млрд руб. Объемы торгов валютными инструментами на срочном рынке ММВБ на минувшей неделе превысили 6 млрд руб., что на 15,5% ниже показателя предшествующей недели.



"Более "горячей" выдалась неделя на площадке фьючерса на доллар США FORTS, где после выхода на исторический максимум открытого интереса объемы торгов наконец устремились к своим прежним вершинам, реагируя на стремительную коррекцию курса", - отмечают специалисты IT-invest.



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