 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Росстат сообщил о росте потребительских цен в России за неделю на 0,8%

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

За неделю, с 1 по 7 июля, потребительские цены в России подскочили на 0,8% на фоне повышения тарифов ЖКХ, следует из данных Росстата.

«За период с 1 по 7 июля 2025 г. индекс потребительских цен 2, по оценке Росстата, составил 100,79%, с начала месяца — 100,79%, с начала года — 104,58% (справочно: июль 2024 г. — 101,14%, с начала года — 105,06%)», — говорится в сообщении.

В среднем по России тарифы на холодное водоснабжение выросли на 14,9%, водоотведение — на 14,6%, горячее водоснабжение и отопление — на 13,8%, газ — на 13,5%, электроэнергию — на 13,0%.

Маргарин и хлеб ржаной подорожали на 0,6%, хлеб пшеничный — на 0,3%, колбасы вареные, смеси сухие молочные для детского питания, масло подсолнечное, мука пшеничная, водка, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) — на 0,2%, говядина, свинина, сосиски, сардельки, консервы мясные для детского питания, рыба мороженая и консервы фруктово-ягодные для детского питания — на 0,1%.

При этом цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 0,7%. Например, свекла столовая подешевела на 3,8%, капуста белокочанная — на 3,4%, картофель — на 2,6%, огурцы — на 2,4%, бананы — на 1,0%, помидоры — на 0,9%, лук репчатый — на 0,8. Цены на морковь в то же время выросли на 4,5% на яблоки — на 1,5%.

Также снизились цены на яйца куриные — на 2,3%, консервы овощные для детского питания и рис — на 0,5%, пшено — на 0,4%, крупу гречневую и вермишель — на 0,3%, печенье — на 0,2%, молоко, сметану, творог, сахар-песок и соль поваренную — на 0,1%.

Из непродовольственных товаров цены выросли на ряд
медикаментов: например, на левомеколь и ренгалин — на 0,9%, на нимесулид — на 0,4%, на корвалол и пенталгин — на 0,3%, на активированный уголь и метамизол натрия (анальгин отечественный) — на 0,2%, на валидол и лизобакт — на 0,1%. Также подорожали пеленки для новорожденных (на 0,4%), мыло хозяйственное, зубные пасты, спички, сухие корма для домашних животных (на 0,2%), туалетная бумага (на 0,1%). Наоборот, подешевели детские подгузники, стиральные порошки и зубные щетки (на 0,1%).

Среди других подорожавших непродовольственных товаров — смартфоны (+0,7%), шампуни (+0,6%), телевизоры (+0,5%), колготки женские, костюмы спортивные детские (0,2%), носки мужские, электропылесосы, легковые автомобили отечественные, сигареты с фильтром (0,1%). Среди подешевевших — легковые автомобили иностранных марок (-1,5%), кроссовки для взрослых (-0,5%) и детей (-0,2%), футболки детские (-0,3%), майки, футболки мужские
и джинсы детские (-0,1%).

Цены на бензин выросли на 0,3%, стоимость дизельного топлива практически не изменилась. Тарифы на проезд в трамвае увеличились на 0,3%, городском автобусе — на 0,2%,
троллейбусе — на 0,1%.

Средняя стоимость проживания в трехзвездочных гостиницах выросла на 0,5%, двух-, четырех- и пятизвездочных — на 0,2%, в хостелах — на 0,1%. При этом на 1,1% снизилась средняя стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты, на 0,1% — в санатории, а также стоимость проживания в гостиницах (одна звезда) или мотелях.

Материал дополняется

Силовики пришли в МХАТ после обысков у директора. Подробности

Трамп не склонен отдавать победу на Украине России — CNN

Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории

Россия и Оман отменят визовый режим с 18 июля

Эстония пригрозила заблокировать принятие ЕС пакета санкций против России. Причины

Полиция провела обыски в центральном офисе партии Марин Ле Пен

Суд приказал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги

В Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии

Аэропорт Геленджика возобновил работу

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Пустякова, Елена Чернышова
Росстат Инфляция ЖКХ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 91,42 (-0,55) Инвестиции, 18:45 Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 78,17 (0) Инвестиции, 18:45
Мосбиржа устранит проблему с дивидендным гэпом по утрам после казуса с X5 Инвестиции, 19:45
Глава аэропорта Геленджика раскрыл возможное количество рейсов в день Общество, 19:37
«Ростов онлайн» сообщил о гибели члены банды Цапков в зоне спецоперации Политика, 19:32
Мосбиржа запланировала запуск торгов вечным фьючерсом на индекс RGBI Инвестиции, 19:27
Росстат сообщил о росте потребительских цен в России за неделю на 0,8% Экономика, 19:07
Пришедшая на пост гендиректора X при Маске уволилась Технологии и медиа, 19:02
«Лион» избежал вылета из чемпионата Франции после нарушения fair play Спорт, 19:00
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
В ВСУ рассказали о мерах по защите ТЦК на фоне ударов Политика, 19:00
В Дагестане назвали меры для ликвидации вспышки кишечной инфекции Общество, 18:56
В АвтоВАЗе назвали обманом объявления о продаже Lada Iskra Авто, 18:40
В Дагестане после массового отравления задержали директора компании ЖКХ Общество, 18:40
Открытие полетов в Геленджик оценили как двукратный рост числа туристов Общество, 18:33
Названы районы Москвы — лидеры по росту цен на вторичное жилье Недвижимость, 18:32
«Аэрофлот» открыл продажу билетов в Геленджик Общество, 18:28