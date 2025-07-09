Росстат сообщил о росте потребительских цен в России за неделю на 0,8%

Фото: Андрей Любимов / РБК

За неделю, с 1 по 7 июля, потребительские цены в России подскочили на 0,8% на фоне повышения тарифов ЖКХ, следует из данных Росстата.

«За период с 1 по 7 июля 2025 г. индекс потребительских цен 2, по оценке Росстата, составил 100,79%, с начала месяца — 100,79%, с начала года — 104,58% (справочно: июль 2024 г. — 101,14%, с начала года — 105,06%)», — говорится в сообщении.

В среднем по России тарифы на холодное водоснабжение выросли на 14,9%, водоотведение — на 14,6%, горячее водоснабжение и отопление — на 13,8%, газ — на 13,5%, электроэнергию — на 13,0%.

Маргарин и хлеб ржаной подорожали на 0,6%, хлеб пшеничный — на 0,3%, колбасы вареные, смеси сухие молочные для детского питания, масло подсолнечное, мука пшеничная, водка, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) — на 0,2%, говядина, свинина, сосиски, сардельки, консервы мясные для детского питания, рыба мороженая и консервы фруктово-ягодные для детского питания — на 0,1%.

При этом цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 0,7%. Например, свекла столовая подешевела на 3,8%, капуста белокочанная — на 3,4%, картофель — на 2,6%, огурцы — на 2,4%, бананы — на 1,0%, помидоры — на 0,9%, лук репчатый — на 0,8. Цены на морковь в то же время выросли на 4,5% на яблоки — на 1,5%.

Также снизились цены на яйца куриные — на 2,3%, консервы овощные для детского питания и рис — на 0,5%, пшено — на 0,4%, крупу гречневую и вермишель — на 0,3%, печенье — на 0,2%, молоко, сметану, творог, сахар-песок и соль поваренную — на 0,1%.

Из непродовольственных товаров цены выросли на ряд

медикаментов: например, на левомеколь и ренгалин — на 0,9%, на нимесулид — на 0,4%, на корвалол и пенталгин — на 0,3%, на активированный уголь и метамизол натрия (анальгин отечественный) — на 0,2%, на валидол и лизобакт — на 0,1%. Также подорожали пеленки для новорожденных (на 0,4%), мыло хозяйственное, зубные пасты, спички, сухие корма для домашних животных (на 0,2%), туалетная бумага (на 0,1%). Наоборот, подешевели детские подгузники, стиральные порошки и зубные щетки (на 0,1%).

Среди других подорожавших непродовольственных товаров — смартфоны (+0,7%), шампуни (+0,6%), телевизоры (+0,5%), колготки женские, костюмы спортивные детские (0,2%), носки мужские, электропылесосы, легковые автомобили отечественные, сигареты с фильтром (0,1%). Среди подешевевших — легковые автомобили иностранных марок (-1,5%), кроссовки для взрослых (-0,5%) и детей (-0,2%), футболки детские (-0,3%), майки, футболки мужские

и джинсы детские (-0,1%).

Цены на бензин выросли на 0,3%, стоимость дизельного топлива практически не изменилась. Тарифы на проезд в трамвае увеличились на 0,3%, городском автобусе — на 0,2%,

троллейбусе — на 0,1%.

Средняя стоимость проживания в трехзвездочных гостиницах выросла на 0,5%, двух-, четырех- и пятизвездочных — на 0,2%, в хостелах — на 0,1%. При этом на 1,1% снизилась средняя стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты, на 0,1% — в санатории, а также стоимость проживания в гостиницах (одна звезда) или мотелях.

Материал дополняется