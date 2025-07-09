Две молочные компании из Азербайджана не пустили российских инспекторов

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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) ввела запрет на ввоз в Россию всех видов молочной продукции двух азербайджанских производителей, сообщили в пресс-службе ведомства. Ограничительная мера начнет действовать 11 июля.

По данным службы, Азербайджану была направлена информация о готовности в провести инспекцию пяти предприятий-молокопроизводителей — одной из причин стали недочеты, выявленные в прошлом году. Две азербайджанские компании — ООО «ALLBUY» и OOO «MILK PRODUCTS» — отказались от российской инспекции.

«Решение принято на основании отказа азербайджанской стороны в проведении российской Службой инспекции указанных производителей молочных продуктов <...> и отсутствия их заинтересованности в дальнейших поставках своей продукции в Россию», — говорится в сообщении.

РБК направил запросы в офисы ООО «ALLBUY» и OOO «MILK PRODUCTS»

Новый виток обострения между странами начался в конце июня, когда силовики задержали в Екатеринбурге уроженцев Азербайджана по подозрению в причастности к убийствам и покушениям. Двое из них скончались при задержании. Азербайджан, в свою очередь, задержал несколько журналистов российского издания Sputnik, а также айтишников и других россиян. Последним предъявили обвинения в кибермошенничестве и перевозке наркотиков. При задержании их сильно избили.

На фоне обострения Азербайджан заморозил сотрудничество с Россией в сфере экономики и отказался от переговоров по некоторым проектам, рассказал депутат парламента республики Расим Мусабеков.