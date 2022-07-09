Петербург обогнал Москву в индексе стоимости жизни

Самая высокая стоимость жизни зафиксирована в Гамильтоне – столице Бермудских остров. Большинство участников топ-10 рейтинга – города Швейцарии

Санкт-Петербург, Россия (Фото: Антон Галахов / ТАСС)

Санкт-Петербург занял 279 место в рейтинге городов по стоимости жизни по итогам первого полугодия 2022 года, составленном исследовательским сервисом Numbeo. Москва заняла 287 место.

Годом ранее, по итогам первого полугодия 2021 года, Москва занимала 397 место, Петербург — 445-е.

Первое место в списке занимает столица Бермудских остров — Гамильтон. Большинство первой десятки — швейцарские города. Топ-10 городов по стоимости жизни выглядит следующим образом:

Гамильтон (Бермуды) Базель (Швейцария) Цюрих (Швейцария) Цуг (Швейцария) Лозанна (Швейцария) Берн (Швейцария) Женева (Швейцария) Гонолулу (США, штата Гавайи) Санта-Барбара (США, штат Калифорния) Нью-Йорк (США)

В списке всего 510 городов, среди российских там также присутствуют Казань (300 место), Новосибирск (301-е), Краснодар (313-е), Нижний Новгород (316-е) и Ростов-на-Дону (345-е).

Для подсчета индекса стоимости жизни Numbeo использует в качестве базового показатель Нью-Йорка (он указан как 100). Показатель Москвы — 50.79, Петербурга — 53, т.е стоимость жизни в двух крупнейших города России вполовину ниже, чем в Нью-Йорке. При этом стоимость жизни в Гамильтоне, который занимает первое место, на 45% выше, чем в Нью-Йорке.

В индексе также отдельно указаны другие показатели, например, арендная плата, стоимость продуктов и цены в ресторанах. Кроме того, у Numbeo есть индекс стоимости жизни, который обновляется в реальном времени. В нем на 19:30 мск Петербург занимает 287-ю строчку, Москва — 295-ю.

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В 2021 году, по подсчетам Росстата, самым дорогим городом для жизни в России стал Анадырь — административный центр Чукотки. Лидерство по стоимости жизни город держит пять лет подряд. За ним по уровню цен на товары и услуги следует поселок Зырянка и город Мирный (Якутия), а также поселок Палана и Петропавловск-Камчатский (Камчатский Край).

Дешевле всего товары и услуги стоят в Назрани и других города Ингушетии, а также в населенных пунктах Мордовии и Саратовской области. Из данных Росстата следует, что цены в Анадаре — лидере по стоимости жизни — в два раза дороже, чем в Назрани, где жить дешевле всего.