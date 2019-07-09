Экс-спонсор «Своей игры» отверг обвинения в выводе средств в офшор

Производитель канцтоваров Erich Krause намерен оспорить многомиллионные доначисления налогов. Компанию уличили в выводе на Кипр почти 300 млн руб. под видом спонсорства телепрограммы «Своя игра» на НТВ

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause намерен в дальнейшем оспаривать решение о начислении 44,6 млн руб. налогов и штрафов. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Претензии налоговой службы вызвал рекламный контракт Erich Krause на 298,3 млн руб. с кипрской Ееаma East European advertisement and marketing agency за рекламу в телепередаче «Своя игра» в 2013–2014 годах. Агентство исполняло контракт лишь на бумаге, выявила проверка. Однако реальные изготовители рекламы в России получили в 15 раз меньше средств, чем кипрский офшор. В результате налоговая начислила Erich Krause 44,6 млн руб. — 28,2 млн недоимки по налогу на прибыль, 10,7 млн пени и штраф 5,6 млн руб.

Erich Krause категорически не согласна доплатить налоги. «Налоговая недополучила средства с других фирм и пошла самым простым, но неверным путем — доначислив налог добросовестному покупателю и налогоплательщику», — подчеркивается в сообщении компании.

Компания не согласна с решением суда о том, что кипрская компания являлась технической и была создана исключительно для вывода капитала. «Рекламное агентство работает до сих пор и является добросовестным налогоплательщиком на Кипре, о чем суду была предоставлена бумага от официального аудитора», — рассказали в Erich Krause. Налоговая же выявила, что кипрский офшор был создан за месяц до сделки и в 2013–2014 годах ничем не занимался, кроме как исключительно рекламой для «Своей игры».

При оценке суммы спорной сделки налоговая не учла сопутствующие расходы на рекламу и спонсорство, утверждают в Erich Krause. «Налоговая инспекция посчитала, что два года активной рекламной кампании на федеральном канале и полный спонсорский брендинг передачи «Своя игра» должны были обойтись Erich Krause в семь раз дешевле — всего около 20 млн руб. в год», — отмечается в сообщении компании.