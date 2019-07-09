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Экс-спонсор «Своей игры» отверг обвинения в выводе средств в офшор
Производитель канцтоваров Erich Krause намерен оспорить многомиллионные доначисления налогов. Компанию уличили в выводе на Кипр почти 300 млн руб. под видом спонсорства телепрограммы «Своя игра» на НТВ
Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause намерен в дальнейшем оспаривать решение о начислении 44,6 млн руб. налогов и штрафов. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Претензии налоговой службы вызвал рекламный контракт Erich Krause на 298,3 млн руб. с кипрской Ееаma East European advertisement and marketing agency за рекламу в телепередаче «Своя игра» в 2013–2014 годах. Агентство исполняло контракт лишь на бумаге, выявила проверка. Однако реальные изготовители рекламы в России получили в 15 раз меньше средств, чем кипрский офшор. В результате налоговая начислила Erich Krause 44,6 млн руб. — 28,2 млн недоимки по налогу на прибыль, 10,7 млн пени и штраф 5,6 млн руб.

Erich Krause категорически не согласна доплатить налоги. «Налоговая недополучила средства с других фирм и пошла самым простым, но неверным путем — доначислив налог добросовестному покупателю и налогоплательщику», — подчеркивается в сообщении компании.

Компания не согласна с решением суда о том, что кипрская компания являлась технической и была создана исключительно для вывода капитала. «Рекламное агентство работает до сих пор и является добросовестным налогоплательщиком на Кипре, о чем суду была предоставлена бумага от официального аудитора», — рассказали в Erich Krause. Налоговая же выявила, что кипрский офшор был создан за месяц до сделки и в 2013–2014 годах ничем не занимался, кроме как исключительно рекламой для «Своей игры».

При оценке суммы спорной сделки налоговая не учла сопутствующие расходы на рекламу и спонсорство, утверждают в Erich Krause. «Налоговая инспекция посчитала, что два года активной рекламной кампании на федеральном канале и полный спонсорский брендинг передачи «Своя игра» должны были обойтись Erich Krause в семь раз дешевле — всего около 20 млн руб. в год», — отмечается в сообщении компании.

Рыночная стоимость подобного рекламного контракта в 2013–2014 годах превышает 150 млн руб. в год, приводит компания оценку на основе средних цен из мониторинга Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Обоснованность трат также подтвердила экспертиза Городской оценочной компании, которую Erich Krause представила в суде.

Однако каких-либо переводов со счетов кипрской компании реальным исполнителям налоговики не обнаружили.

Суд практически полностью перепечатал решение налоговых органов, утверждают в Erich Krause. «Ни один из приведенных нами доводов судом учтен не был, ни одно доказательство не получило официальной оценки суда, несмотря на то что разбирательство длилось 16 месяцев. Естественно, мы готовим апелляцию», — приводятся в сообщении слова адвоката Владимира Фокина, представляющего интересы компании в суде.

Автор: Ольга Агеева
Теги: Налоги, Офшоры, вывод средств
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Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
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Налоговая нагрузка на российскую экономику выросла в 2018 году
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