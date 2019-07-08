Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Производитель канцтоваров Erich Krause вывел в офшор на Кипре почти 300 млн руб. под видом оплаты рекламы в популярной телепередаче «Своя игра» на НТВ, установили налоговые органы

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче. Налоговые органы потребовали от компании заплатить 44,6 млн руб. неуплаченных налогов и штрафов, свидетельствует решение суда.

«Спорный контрагент в действительности услуги не оказывал и оказывать не мог, являлся технической компанией, созданной в офшорной юрисдикции для вывода денежных средств из оборота в Финляндии и в России», — отмечается в решении Арбитражного суда Москвы.

Налоговые органы выявили необоснованную налоговую выгоду во время выездной проверки за период с 2013 по 2015 год. В итоге Erich Krause начислили 44,6 млн руб. — 28,2 млн недоимки по налогу на прибыль, 10,7 млн пени и штраф 5,6 млн руб. По итогам налоговой проверки за 2013–2014 годы компании также предложили уменьшить задекларированный убыток в 157 млн руб.

Контракт с однодневкой