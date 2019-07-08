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Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Производитель канцтоваров Erich Krause вывел в офшор на Кипре почти 300 млн руб. под видом оплаты рекламы в популярной телепередаче «Своя игра» на НТВ, установили налоговые органы
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче. Налоговые органы потребовали от компании заплатить 44,6 млн руб. неуплаченных налогов и штрафов, свидетельствует решение суда.

«Спорный контрагент в действительности услуги не оказывал и оказывать не мог, являлся технической компанией, созданной в офшорной юрисдикции для вывода денежных средств из оборота в Финляндии и в России», — отмечается в решении Арбитражного суда Москвы.

Налоговые органы выявили необоснованную налоговую выгоду во время выездной проверки за период с 2013 по 2015 год. В итоге Erich Krause начислили 44,6 млн руб. — 28,2 млн недоимки по налогу на прибыль, 10,7 млн пени и штраф 5,6 млн руб. По итогам налоговой проверки за 2013–2014 годы компании также предложили уменьшить задекларированный убыток в 157 млн руб.

Контракт с однодневкой

  • Московский филиал Erich Krause в отчетности отнес к расходам, которые уменьшили налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, 298,4 млн руб. за рекламный контракт с кипрской Ееаma East European advertisement and marketing agency.
  • Налоговые органы установили, что на самом деле сумму перевел головной офис Erich Krause Finland на счета этой кипрской компании в банках Чехии.
  • Кипрский офшор оказался фирмой-однодневкой и был создан за месяц до заключения рекламного контракта. Директором компании числится Димитрис Ахиллеос — сотрудник фирмы по регистрации компаний на Кипре Oxford Tax Solutions. Никакой деятельностью, кроме якобы рекламы для Erich Krause, компания не занималась.

За рекламу отвечали другие

  • Но и рекламные ролики в телепередачу «Своя игра» кипрский офшор снимал исключительно «на бумаге». Фактически рекламные услуги через цепочку посредников оказало АО «Офис Премьер» — эксклюзивный дистрибьютор канцелярии бренда в России. При этом компания лишь формально считается дилером Erich Krause, а на самом деле владеет этой маркой. «Офис Премьер» учредил член правления Erich Krause Дмитрий Белоглазов.
  • Фактически же рекламные ролики сняли и разместили рекламное агентство «Рикс-Ком», производитель телевикторины «Студия 2В», «Газпром-Медиа» как агент телекомпании НТВ и, соответственно, сама «Телекомпания НТВ».
  • При этом реальные исполнители получили в 15 раз меньше средств, чем кипрский офшор, который ничего им не перечислил.
  • Более того, в цепочке посредников «Офис Премьера» также оказались другие фирмы-однодневки, которые выводили большую часть денег на рекламу в офшоры и лишь частично перечисляли плату реальному исполнителю — рекламному агентству «Рикс-Ком».
  • Все допрошенные свидетели рассказали, что при производстве рекламы взаимодействовали исключительно с «Офис Премьером» и им не знакома кипрская компания. Директор «Офис Премьера» Наталья Казакова лично присутствовала на съемках программы «Своя игра» как представитель интересов заказчика.

Erich Krause попытался оспорить начисление налогов, но компании было отказано. Решение может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде.

На момент публикации Erich Krause не ответил на запрос РБК.

Автор: Ольга Агеева
Теги: Налоги, Бизнес, офшоры, злоупотребление
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