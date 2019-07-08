Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче. Налоговые органы потребовали от компании заплатить 44,6 млн руб. неуплаченных налогов и штрафов, свидетельствует решение суда.
«Спорный контрагент в действительности услуги не оказывал и оказывать не мог, являлся технической компанией, созданной в офшорной юрисдикции для вывода денежных средств из оборота в Финляндии и в России», — отмечается в решении Арбитражного суда Москвы.
Налоговые органы выявили необоснованную налоговую выгоду во время выездной проверки за период с 2013 по 2015 год. В итоге Erich Krause начислили 44,6 млн руб. — 28,2 млн недоимки по налогу на прибыль, 10,7 млн пени и штраф 5,6 млн руб. По итогам налоговой проверки за 2013–2014 годы компании также предложили уменьшить задекларированный убыток в 157 млн руб.
Контракт с однодневкой
- Московский филиал Erich Krause в отчетности отнес к расходам, которые уменьшили налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, 298,4 млн руб. за рекламный контракт с кипрской Ееаma East European advertisement and marketing agency.
- Налоговые органы установили, что на самом деле сумму перевел головной офис Erich Krause Finland на счета этой кипрской компании в банках Чехии.
- Кипрский офшор оказался фирмой-однодневкой и был создан за месяц до заключения рекламного контракта. Директором компании числится Димитрис Ахиллеос — сотрудник фирмы по регистрации компаний на Кипре Oxford Tax Solutions. Никакой деятельностью, кроме якобы рекламы для Erich Krause, компания не занималась.