«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино

«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино

Изменения, по информации издания, могут вступить в силу уже с начала следующего года. Инициативу подготовили в правительстве, ее кабмин собирается в ближайшее время внести на рассмотрение в Госдуму

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино. Об этом со ссылкой на соответствующий документ, оказавшийся в распоряжении редакции, сообщает газета «Ведомости».

Изменения, по ее данным, должны быть внесены в Налоговый кодекс. В случае, если они будут одобрены, акцизы на тихие вина увеличатся с нынешних 18 руб. до 31 руб. за литр, на игристые — с 36 руб. до 40 руб.

Информацию о том, что правительство действительно одобрило такие поправки и в ближайшее время собирается внести их в Госдуму, изданию подтвердил пресс-секретарь председателя кабмина — заместитель руководителя аппарата правительства Олег Осипов. Остальных деталей об этой инициативе он не раскрыл. Помимо него, о существовании такого законопроекта газете рассказал неназванный представитель Минфина.

Документ, поясняет издание, устранит несоответствие российского законодательства нормам ВТО, и ставки на российские и импортные вина уравняются.