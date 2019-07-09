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BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
Татнефть ₽738 (+13,29%) прогноз Велес Капитал к 05.07.20
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Экономика ,  
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«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
Изменения, по информации издания, могут вступить в силу уже с начала следующего года. Инициативу подготовили в правительстве, ее кабмин собирается в ближайшее время внести на рассмотрение в Госдуму
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино. Об этом со ссылкой на соответствующий документ, оказавшийся в распоряжении редакции, сообщает газета «Ведомости».

Изменения, по ее данным, должны быть внесены в Налоговый кодекс. В случае, если они будут одобрены, акцизы на тихие вина увеличатся с нынешних 18 руб. до 31 руб. за литр, на игристые — с 36 руб. до 40 руб.

Информацию о том, что правительство действительно одобрило такие поправки и в ближайшее время собирается внести их в Госдуму, изданию подтвердил пресс-секретарь председателя кабмина — заместитель руководителя аппарата правительства Олег Осипов. Остальных деталей об этой инициативе он не раскрыл. Помимо него, о существовании такого законопроекта газете рассказал неназванный представитель Минфина.

Документ, поясняет издание, устранит несоответствие российского законодательства нормам ВТО, и ставки на российские и импортные вина уравняются.

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Вместе с этим законопроект, по информации неназванного представителя Минфина, предусматривает, что к подакцизной продукции должен быть отнесен виноград, который используют для производства вина или виноматериалов. Таким образом, производители этой продукции, уточнил собеседник газеты, смогут получать налоговый вычет по акцизу за использованный виноград с повышающим коэффициентом.

Также предлагаемые правительством поправки, по его данным, практически уравняют ставки акциза на вино и на винные напитки без добавления спирта (каждый из них по меньшей мере на половину состоит из вина с добавлением воды, сахаросодержащих продуктов, ароматизаторов и так далее). Акцизы на последние сейчас равны 18 руб. Законопроект предлагает увеличить их для газированных напитков до 40 руб., для негазированных — до 31 руб.

Подобное повышение акцизов, полагает директор аналитического агентства ЦИФРРА Вадим Дробиз, приведет к тому, что стоимость винных напитков вырастет практически до уровня натуральных вин. Стоимость последних, председатель совета директоров виноторговой компании «МБГ-миллениум» Ирина Фомина, также вырастет для конечного потребителя.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Правительство, алкоголь
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