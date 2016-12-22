Рекордный урожай в Европе позволит снизить цену вина в России

Производство вина в Европе в текущем сезоне может стать рекордным за последние пять лет, что позволит снизить его стоимость, в том числе и в России. Но это может негативно сказаться на отечественных виноделах, считают эксперты

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Европейская комиссия опубликовала прогнозы по производству вина — они оказались лучшими за последние пять лет. Согласно ожиданиям, рост производства в сезоне 2018/19 составит 22,1%, до 175,6 млн гкл вина к прошлому сезону, который из-за неурожая стал для европейских виноделов провальным (худший показатель с 1982 года). Прошлогодние результаты стали причиной подорожания вина: производители уведомляли импортеров об увеличении отпускных цен на 10–35% в зависимости от ценового сегмента и страны-производителя.

Хорошие показатели текущего сезона уже отметили российские импортеры, некоторые из них готовятся снижать цены.

С новой ценой

В этом году в Европе действительно был беспрецедентный урожай, однако ему предшествовали два сложных и неурожайных года, которые способствовали повышению цен на вина, рассказал РБК директор по закупкам ГК «Лудинг» Сергей Праксин. Хорошие результаты этого года позволят снизить закупочные цены, хотя и не так сильно, поскольку сейчас производителям нужно компенсировать потери от предыдущих лет, отмечает он. «Переговоры о снижении цен мы пока не начали, поскольку сбор урожая только завершился, обсуждения планируем начать на следующей неделе, — уточнил Праксин. — Мы рассчитываем, что производители снизят закупочные цены на 10–15% для дистрибьюторов и в результате снижение цены увидит и конечный потребитель».

Точные цифры можно будет назвать не раньше нового года, когда вина нового урожая начнут поступать на рынок, уточняет собеседник РБК. Кроме того, снижение возможно не для всех вин: например, в отдельных областях Франции в текущем сезоне были сложные погодные условия, повлиявшие на урожай, а в Италии — Сицилия и Пулья не показали серьезного роста.

По полученной от итальянских поставщиков информации, прогнозируется рост урожая на 15% по сравнению с предыдущим годом, рассказала РБК председатель совета директоров MBG Wine Ирина Фомина. Производители предполагают, что в Италии цены на вина 2018 года категории DOC и DOCG (с контролируемым происхождением) останутся стабильными, а цены на вина категории IGT (географического наименования) и низкого ценового сегмента, возможно, снизятся, отметила она. Тем не менее, по словам Фоминой, пока сложно прогнозировать, на сколько это отразится на российских ценах и структуре потребления, прежде всего из-за курсовых колебаний. Кроме того, существует логистический порог: многие винтажные (выдержанные) вина 2017-го появляются в России только сейчас; соответственно, вина текущего года урожая появятся не раньше лета 2019-го.

Если урожай будет большим, то в целом это повод снизить цены, соглашается представитель Beluga Group. Но снижение, скорее всего, не коснется брендированных вин, на которых сфокусирована компания. Цены могут снизиться на недорогие вина — СТМ (частные торговые марки) и балк (вино наливом). На итоговую стоимость импортных вин в следующем году будет также влиять валютный курс, 20-процентный НДС и другие факторы, поэтому, скорее всего, цены либо останутся на сегодняшнем уровне, либо будет незначительное повышение, считают в компании.

Получив хороший урожай в этом году, поставщики смогут в какой-то степени компенсировать потери прошлого, но сомнительно, что это даст основания для снижения цен, считает директор по импорту компании «Ладога» Дмитрий Журкин. По его словам, поставщики, понимая, какие сложности испытывает российский рынок и без природных катаклизмов, шли навстречу: они не поднимали цены, даже не дополучив большую часть урожая, и теряли на этом прибыль, отмечает собеседник РБК.

Урожайный заговор

В любой европейской стране есть запасы в объеме годового объема урожая, поэтому повышение цен из-за плохого урожая можно считать всего лишь манипуляцией со стороны производителя, говорит директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.​ «По сути, неурожайный год — это маркетинговая компания, искусственное создание иллюзии дефицита, что позволяет производителям поднять цены, — говорит Дробиз. — В то же время у них на складах всегда есть минимум годовой объем виноматериала».

По его словам, неурожайный год обычно чередуется с урожайным через год-два, но ждать снижения цен при хорошем урожае не стоит: все, на что можно рассчитывать в «хороший» год, — это что их не поднимут.

По мнению президента винного дома «Абрау-Дюрсо» Павла Титова, в общем контексте ценообразования эффект от высокого урожая за один сезон не очень важен, поскольку вино редко продается в тот же год, в который оно произведено, и таким образом хороший урожай одного года компенсирует плохой урожай прошлого. Тем не менее он отметил, что стоимость виноматериала может немного опуститься, но вряд ли можно ожидать, что разницу ощутит конечный потребитель — скорее всего, таким образом немного повысят свою маржу торговые сети.

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Российская перспектива

Столовые вина совершенно точно подешевеют, вина географического и защищенного наименований — в меньшей степени, говорит Праксин. В результате на рынке может увеличиться доля столовых импортных вин, которая сокращалась в последние два—три года, считает он.

Более высокий, чем ожидалось, урожай в Европе стал неожиданностью для некоторых регионов, где еще весной прогнозировали плохие результаты, рассказал РБК руководитель проекта WineRetail Александр Ставцев. Таким образом, например, в Бордо будет перепроизводство вина в этом сезоне, что существенно повлияет на российский рынок, который сейчас является одним из главных для сбыта недорогих вин. По его словам, последствия будут особенно заметны в сегменте недорогих вин с закупочной ценой до €2 за бутылку, в котором ожидаемое изменение закупочной цены на €0,3–0,5 очень существенно.

С учетом того, что розничные наценки на вино в торговых сетях снижаются и многие из них импортируют вина напрямую, этот эффект смогут ощутить покупатели из России: цены на базовое Бордо, которое появится на полках в феврале—марте следующего года, могут снизится с 450 руб. за бутылку, до 300–350 руб. Но это, по словам Ставцева, окажет дополнительное давление на рынок российского виноделия, для которого этот ценовой сегмент очень важен, поскольку покупательная способность потребителей из регионов как раз ограничивается 300–400 руб. за бутылку.