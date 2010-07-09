Российский рынок предпринял еще одну попытку роста

В пятницу, 9 июля, торги на российском рынке акций вновь открылись ростом цен большинства ликвидных бумаг.

В пятницу, 9 июля, торги на российском рынке акций вновь открылись ростом цен большинства ликвидных бумаг на умеренно позитивном внешнем фоне. Накануне американские фондовые индексы закрылись ростом, ведомые данными о сокращении числа первичных заявок на пособие по безработице и увеличении розничных продаж в ряде регионов США. Впрочем, с утра в пятницу фьючерсы на индексы США колебались около нулевой отметки. На азиатских фондовых биржах также доминировали покупатели, на которых, вероятно, повлияли решения центральных банков Южной Кореи и Малайзии о повышении процентных ставок. Промышленные металлы продолжают дорожать. Цена нефти пока растет. На 11:30 мск котировки марки Brent колебались около отметки 75,09 долл./барр.



Таким образом, в пятницу внешняя конъюнктура располагала к продолжению роста на российском рынке акций. Но, как и накануне, энтузиазм покупателей быстро иссяк, и оба отечественных индикатора начали плавно откатываться к отметкам открытия. В результате к 12:30 индекс ММВБ вырос на 0,37%, до 1325,52 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 8,97 млрд руб. Индекс РТС к 12:30 мск вырос до 1365,37 пункта (0,68%), RTS Standard - до 9057,69 пункта (0.53%). Общий объем торгов к указанному времени в РТС составил 43,818 млрд руб., в RTS Standard - 2,905 млрд руб.



Как считают многие эксперты, первая половина сессии на отечественном фондовом рынка, по всей видимости, пройдет под знаком повышения. "В первой половине дня инвесторы на российском рынке будут отыгрывать внешний позитив. В отсутствие значимых статистических публикаций дальнейшая динамика будет определяться настроениями игроков на зарубежных площадках", - отмечают аналитики Газпромбанка.



К закрытию сессии часть специалистов не исключает некоторой фиксации прибыли. "Важных событий в пятницу не ожидается, что не способствует высокой волатильности", - подчеркивает аналитик ГК "Алор" Наталья Лесина. На этом фоне возможно формирование коррекции, вызванной фиксации прибыли. В субботу, 10 июля, будут обнародованы показатели экономики Китая, а именно торгового баланса и притока инвестиций. Предыдущие данные свидетельствовали о замедлении развития экономики Китая, поэтому оглашение данных в субботу является значительным риском в случае переноса позиций через выходные, полагает эксперт. Что касается публикуемой в пятницу статистики, то здесь можно выделить данные о динамике оптовых запасов за май в США (18:00 мск).



Чуть лучше рынка на текущий момент выглядит российский банковский сектор: к 12:30 мск обыкновенные бумаги Сбербанка подорожали на 0,84%, привилегированные - на 0,34%, ВТБ - на 0,52%.



Цены на нефть в четверг выросли, и на текущий момент повышение котировок, правда, весьма незначительное, продолжается. Как подчеркнули аналитики компании "Атон", опубликованный накануне отчет Министерства энергетики США (US Department of Energy) об изменении запасов нефти за прошедшую неделю показал снижение на 4,96 млн барр., что превысило прогнозы. Но несмотря на растущие цены на нефть, акции российских нефтегазовых компаний движутся разнонаправленно. Так, котировки бумаг "Сургутнефтегаза" к 12:30 мск выросли на 0,55%, ЛУКОЙЛа - на 0,44%, "Роснефти" - на 0,71%, "Газпром нефти" - на 0,47%, "Газпрома" - на 0,19%, НОВАТЭКа - на 0,23%. Капитализация "Татнефти" к указанному времени снизилась на 0,61%, "Транснефти" - на 0,62%.



Слабее рынка пока смотрится сектор металлургических компаний. Бумаги "Северстали" к 12:30 мск подешевели на 0,16%, НЛМК - на 0,8%, ММК - на 0,19%. Котировки ГМК "Норильский никель" выросли на 1,07%. Снижение цены акций "Полюс золота" к указанному времени составило 0,23%, "Полиметалла" - 0,52%.



Разнонаправленную динамику на текущий момент демонстрируют бумаги энергетического сегмента рынка. Цена акций "РусГидро" к 12:30 мск поднялась на 0,71%, "Интер РАО ЕЭС" - на 0,23%, "Мосэнерго" - на 0,33%. В то же время акции ФСК ЕЭС подешевели на 1,17%, МОЭСК - на 1,44%, "Холдинга МРСК" - на 0,06%.



Акции "Уралсвязьинформа" к 12:30 мск подорожали на 0,68%, "Сибирьтелекома" - на 1,09%, "Волгателекома" - на 1,31%, "Северо-Западного Телекома" - на 1,75%. Котировки "Центртелекома" снизились на 1,23%. Капитализация "Ростелекома" к указанному времени выросла на 0,27%, МТС - на 0,18%.



По мнению экспертов, в ближайшее время на российском рынке акций сохранится летнее затишье, и существенного движения индексов ожидать не стоит, если, конечно, не появятся резко негативные новости. Как подчеркнул эксперт "Рай, Ман энд Гор секьюритиз" Карен Исаджанян, на рынке сейчас преобладают спекулятивно настроенные игроки, сильных ценовых движений не наблюдается, и крупные игроки не проявляют активности. С его точки зрения, подобная ситуация может сохраниться и на следующей неделе. В ближайшее время в центре внимания будут оставаться результаты стресс-тестов европейских банков, однако каких-либо сюрпризов с этой стороны не ожидается, резюмировал специалист.



РБК