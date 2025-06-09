Счетная палата оценила неспрогнозированные доходы бюджета в ₽163,4 млрд
Счетная палата провела аудит поправок к закону о федеральном бюджете и сообщила, что документ учитывает поступления доходов в размере 163 млрд руб., которые ранее не прогнозировались,
Основная часть — 147,9 млрд руб. — поступит от перечисления части прибыли Центробанка (по закону регулятор обязан перечислить в бюджет 75% годовой чистой прибыли после уплаты налогов; по итогам 2024 года чистая прибыль Банка России составила 199,55 млрд руб.)
Еще 5 млрд руб. — это налог на доходы физических лиц «в части определенных сумм налога», 5,3 млрд руб. — отдельные административные штрафы.
Общий объем доходов бюджета на 2025 год уменьшится на 4,4%, до 38,5 трлн руб., расходы увеличатся на 2%, до 42,3 трлн руб.
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