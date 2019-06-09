Орешкин предрек США стагфляцию в случае эскалации торговой войны с Китаем

Американские власти не понимают, к каким экономическим последствиям может привести рост пошлин в продолжение торговой войны с Китаем. Такое мнение высказал глава Минэкономразвития России Максим Орешкин

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Выступая на встрече министров торговли и цифровой экономики G20 в Японии, Орешкин заявил что еще несколько сильных шагов с точки зрения увеличения американцами тарифов в торговой войне с Китаем разрушат производственные цепочки и приведут к инфляционным тенденциям в основных странах, торгующих на глобальном рынке, сообщает агентство ТАСС.

«США точно не избегут сценария замедления роста и увеличения инфляции одновременно (стагфляции). Я думаю, что они не до конца понимают те экономические последствия, к которым такие действия могут привести», — сказал Орешкин.

Министр также отметил, что замедление роста мировой экономики и торговли будут негативно влиять в том числе и на Россию, оставаясь сдерживающим фактором.

При этом Орешкин заявил, что странам G20 необходимо договариваться жить по единым правилам, иначе «мир разбежится по своим углам». Но пока, по его словам, согласия на уровне «двадцатки» нет, а, значит, проблемы в мировой экономике будут сохраняться.

Вашингтон 10 мая увеличил размер пошлин на китайские товары, ввозимые в страну, с 10 до 25%. Трамп объяснил, что это стало следствием срыва Пекином переговоров о торговой сделке между странами. Власти КНР заявили, что из-за действий США «с сожалением» примут ответные меры. В результате 13 мая китайский Государственный совет по таможенным пошлинам объявил о повышении пошлин с 10 до 25% на ряд ввозимых из США товаров общей стоимостью $60 млрд.

Поводом для начала торговой войны между США и Китаем стали подозрения Вашингтона в том, что Пекин искусственно манипулирует курсом своей национальной валюты и ставит американские компании в невыгодные условия. В КНР эти обвинения отвергают.