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ТКС банк занялся зарплатными проектами после падения прибыли
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ТКС банк занялся зарплатными проектами после падения прибыли
Экономика, 09 июн 2014, 16:03
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ТКС банк занялся зарплатными проектами после падения прибыли
ТКС банк Олега Тинькова в сентябре планирует запуск зарплатных проектов для сторонних компаний, сообщил президент банка Оливер Хьюз на телефонной конференции. Это вынужденный шаг в условиях падающей прибыли банка, считают банкиры.
Олег Тиньков (Фото: ИТАР-ТАСС)

По словам Хьюза, пилотный проект на базе карт Tinkoff Black может быть запущен уже в июле, а в сентябре ТКС банк планирует выйти на рынок с этим предложением. Сейчас, по его словам, у банка только два внутренних зарплатных проекта – в самом банке и в "Тиньков онлайн страхование".

ТКС банк страдает от ухудшающейся макроэкономической ситуации и растущей неплатежеспособности заемщиков. В I квартале 2014г. его чистая прибыль по МСФО снизилась в 2,8 раза - до 362,3 млн руб. против 1 млрд руб. в I квартале прошлого года. При этом чистый процентный доход банка увеличился на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 7,4 млрд руб. против 5,5 млрд руб.

Во время телефонной конференции Хьюз связал падение прибыли с созданием резервов – в I квартале банк создал резервы на 4,4 млрд руб. против 2,3 млрд руб. годом ранее. Кроме того, на прибыль оказали влияние расходы на телевизионную рекламу, отнесенные банком к I кварталу.

По мнению Хьюза, фундаментальной причиной снижения прибыли является "существенно ухудшившееся качество заемщиков". "Заемщики, которых мы привлекли после 2012г., значительно хуже остальных, поскольку они брали кредиты во время бума и оказались перекредитованными за счет других банков", - сказал он. Хьюз ждет улучшения ситуации только в первом полугодии следующего года. Сейчас же банк сокращает расходы на рост: с начала года штат сократился на 15%. Хьюз отрицает, что банк проводил сокращения. По его словам, люди, занятые привлечением новых клиентов, уходят сами, а банк не принимает на их место новых сотрудников.

"Разворот в сторону зарплатных проектов для ТКС – вынужденный шаг, попытка найти точку опоры в ситуации нестабильности на розничном рынке, - считает директор по развитию зарплатных проектов Альфа-Банка Роман Маришкин. - Изначально они этим заниматься не хотели, не кидали туда ресурсы, не занимались экспертизой в этой области, но сейчас рынок заставляет их бежать в эту сторону".

Маришкин отмечает, что обычно компания, приходя в банк, рассчитывает на комплексное обслуживание – расчетной обслуживание, кредиты, а не только возможность выплачивать зарплаты. "В ТКС банке нет корпоративных клиентов, - говорит он. – В этом заключается основная сложность". Впрочем, по мнению Маришкина, небольшие компании могут заинтересоваться именно зарплатными проектами.

"Я думаю, что если они собрались это делать, то у них есть новые нестандартные решения, потому что это в принципе нестандартный банк. По стандартной модели создать зарплатный проект было бы очень сложно, потому что рынок очень конкурентен: количество зарплатных клиентов не растет и фактически идет передел существующего рынка, ТКС будет очень тяжело конкурировать с состоявшимися игроками", - считает руководитель дирекции обслуживания физических лиц и малого бизнеса Райффайзенбанк Андрей Степаненко.

После публикации результатов I квартала котировки акций ТКС банка упали на 3,5%, к 14:00 мск они торговались по цене 6,3 долл. за акцию. Во время IPO акции ТКС банка были проданы инвесторам по цене 17,5 долл. за штуку.

Сирануш Шароян

Теги: Андрей Степаненко
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