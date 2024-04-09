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Минэнерго обвинило Reuters в фундаментальном незнании рынка ЕАЭС

Минэнерго: Россия не обращалась к Казахстану с просьбой о резервировании бензина
Поставки автомобильного бензина из Казахстана в Россию не предусмотрены, кроме того, российская сторона может поставлять в республику до 285 тыс. т в год. Это возможно, несмотря на запрет на экспорт бензина с 1 марта
Фото: Сергей Портер / Ведомости / ТАСС
Фото: Сергей Портер / Ведомости / ТАСС

Минэнерго России не обращалось к Казахстану с запросом о резервировании или поставках автомобильного бензина на российский внутренний рынок, сообщили РБК в ведомстве. Ранее о такой просьбе писал Reuters, его источники заявили, что Москва попросила Астану заготовить 100 тыс. т бензина для нее на случай дефицита.

«Информация, поступающая от источников агентства Reuters, не соответствует действительности и демонстрирует фундаментальное незнание баланса моторных топлив ЕАЭС. В соответствии с прогнозными индикативными балансами поставки автомобильного бензина из Казахстана в Россию не предусмотрены», — сказали в пресс-службе.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В министерстве добавили, что у России есть возможность поставлять автомобильный бензин в Казахстан до 285 тыс. т в год, несмотря на действие запрета экспорта этого вида топлива. Эти поставки осуществляются.

Минэнерго заверило, что внутренний рынок России полностью обеспечен необходимыми объемами производства автомобильного бензина. «Имеющихся товарных запасов моторного топлива достаточно для удовлетворения нужд отечественных потребителей, в том числе с учетом планового роста спроса в весенне-летний период», — заключили в ведомстве.

Запрос о резервировании или поставках бензина не поступал, сообщили РБК в Минэнерго Казахстана. Ранее об этом говорил советник министра энергетики республики Шынгыс Ильясов.

С 1 марта Россия на полгода запретила экспорт бензина, мера не затронула согласованные объемы поставок в страны Евразийского экономического союза (в него входит и Казахстан), Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

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