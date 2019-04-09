Эксперты допустили переход 3 млн россиян в низкооплачиваемый сектор

Росстат относит к работающим в неформальном секторе всех сотрудников, занятых на предприятиях, которые не зарегистрированы в качестве юридических лиц. Например, индивидуальных предпринимателей и тех, кто работает у них по найму, самозанятых, фермеров, членов семьи, которые помогают своим родственникам в бизнесе, и т.д.

Разрыв в уровнях зарплат между корпоративным (в него входят и бюджетники) и некорпоративным секторами увеличится с 31,5 до 37,5%, ожидают экономисты. Средняя зарплата в некорпоративном секторе будет расти низкими темпами — по итогам шести лет она увеличится на 1,1%.

«Ухудшение структуры рынка труда в сочетании с плохой демографией почти сводит на нет положительный эффект от роста зарплат, обусловленный повышением производительности труда», — говорится в докладе.

Оптимистичный вариант

В целевом сценарии ситуация на рынке труда обстоит лучше. Средние зарплаты в корпоративном секторе растут быстрее — на 19,6% вместо 13,4 — по итогам шести лет. Численность занятых в нем не упадет, а увеличится — с 30 млн до 30,9 млн, а разрыв в уровне зарплат с некорпоративным сектором снизится (там зарплаты вырастут на 26,1% вместо 1,1 в инерционном сценарии).

«Перебалансировка рынка труда, направленная на рост корпоративного сектора, оказывает сразу два благоприятных эффекта на трудовые доходы населения: во-первых, увеличивается численность работников, получающих более высокую оплату труда (в корпоративном секторе); во-вторых, повышается средняя зарплата в низкооплачиваемом некорпоративном и неформальном секторе на фоне сокращения избыточного предложения труда в нем», — отмечают экономисты ВШЭ.

Маневр, которого не было

Российские экономисты уже много лет приводят аргументы в пользу наращивания инвестиций в человеческий капитал. Наиболее активно эти предложения в последнее время обсуждались перед выборами президента. Вложения в медицину и образование были центральной темой экономической программы, которую для Владимира Путина разрабатывал Центр стратегических разработок (его тогда возглавлял Алексей Кудрин, после выборов занявший пост председателя Счетной палаты).

Так называемый бюджетный маневр предусматривал рост расходов на образование с 3,5 до 4,4% ВВП, на здравоохранение — с 3,1 до 4% ВВП, на инфраструктуру — с 2,5 до 3% ВВП. Одновременно сокращались траты на непроизводительные направления — силовиков, армию и госуправление.

Однако фактически власти так и не осуществили бюджетный маневр, заявлял Кудрин на форуме Российского союза промышленников и предпринимателей: «На ближайшие три года бюджет не меняет пропорции, он остается в тех же самых уровнях расходов в процентах к ВВП». Из-за этого Россия теряет возможность для дополнительного ускорения экономики. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов после формирования правительства по-своему сформулировал, как будет проходить бюджетный маневр: власти будут вкладываться в те направления, которые смогут стимулировать приток инвестиций: инфраструктуру, цифровую экономику, поддержку экспорта.

Но в России вложения в инфраструктуру в последние шесть лет показали отрицательную корреляцию с темпами роста, говорил Кудрин. Возможно, дело в неэффективности проектов и выборе для строительства объектов, которые не помогают развиваться бизнесу. План развития магистральной инфраструктуры предполагает, что расходы на крупные проекты составят 6 трлн руб. за шесть лет, и сейчас власти активно обсуждают методики, на основе которых нужно выбирать новые объекты для строительства.