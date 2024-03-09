В каких валютах рассчитываются с Россией разные части света. Инфографика

Доля рубля в расчетах с Африкой выросла почти в два раза

Доля рубля в расчетах со странами Европы, Америки, Африки и Азии выросла за последние два года. Причем сильнее всего выросла доля расчетов в рублях у Африки, следует из данных Банка России. Если в 2022 году объем рублевых расчетов с африканскими странами составлял 21,9%, то в 2023 году — уже 48,1%. Сильно также вырос объем рублевых расчетов со странами Америки — с 22,7 до 35,1%.

Доля рубля в расчетах со странами Азии выросла не сильно — с 20,5 до 24%. В то же время там сильно упала доля оплат в валютах недружественных стран (евро, доллар США и другие) — с 45,1 до 20,5%.