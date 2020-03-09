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Мосбиржа подготовилась к обвалу на российских торгах

C 10 марта на бирже будут расширены торговые лимиты, а также будут повышены ставки обеспечения по ряду инструментов. Указанные значения станут известны перед началом торгов
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Из-за ситуации на мировых фондовых рынках после обвала нефтяных цен Московская биржа расширит границы ценовых коридоров во время торгов 10 марта, говорится на сайте биржи.

Также будет увеличена длительность процедуры изменения границ ценовых коридоров торгуемых инструментов до 15 минут в ходе торгов. На валютном рынке верхняя ценовая граница по доллару установлена на уровне 76.3951 руб. (вместо 70.445). По евро - 87.3131 руб. (вместо 79.625).

Кроме того, с 10 марта биржа повысит ставки обеспечения по ряду инструментов «в связи с повышенной волатильностью», говорится в сообщении.

Биржа также напоминает о том, что в случае резкого колебания котировок ценных бумаг применяется механизм дискретного аукциона (специальный режим, заменяющий приостановку торгов, когда поступающие от покупателей заявки потом удовлетворяются по единой цене). В частности, если стоимость отдельных акций меняется на 20% в течение 10 минут подряд, то дискретный аукцион проводится по этим акциям. Если индекс Мосбиржи меняется на 15% в течение 10 минут подряд, то аукцион проводится для всех акций.

При этом может проводиться не более двух дискретных аукционов, кроме того, после 16:40 они не проводятся.

9 марта на фоне новостей о том, что ограничивающая добычу нефти сделка ОПЕК+ развалилась, цены на нефть рухнули. Так, стоимость нефти марки Brent составляла меньше $32, стоимость нефти WTI - меньше $30. Вслед за нефтяным рынком, упали и фондовые. В частности, просели азиатские индексы, индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng упал на 1064 пункта (4,07%), индекс Токийской биржи Nikkei 225 упал на 1196 пунктов (5,77%), индекс Шанхайской фондовой биржи SSEC снизился на 2,11%. Европейские индексы также отреагировали падением на ситуацию с нефтяными ценами - индекс FTSE 100 на открытии Лондонской биржи упал на 8,54%, немецкий DAX снизился на 8,09%, французский CAC 40 просел на 6,31%.

Помимо этого, обвалились и индексы на биржах США – S&P500 упал на 7%, Dow Jones – на 7,3%. После этого торги были приостановлены, согласно правилам, на 15 минут.

9 марта торги на Московской бирже не проводились из-за выходного дня по случаю празднования Международного женского дня.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Мосбиржа
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