Мосбиржа подготовилась к обвалу на российских торгах

C 10 марта на бирже будут расширены торговые лимиты, а также будут повышены ставки обеспечения по ряду инструментов. Указанные значения станут известны перед началом торгов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Из-за ситуации на мировых фондовых рынках после обвала нефтяных цен Московская биржа расширит границы ценовых коридоров во время торгов 10 марта, говорится на сайте биржи.

Также будет увеличена длительность процедуры изменения границ ценовых коридоров торгуемых инструментов до 15 минут в ходе торгов. На валютном рынке верхняя ценовая граница по доллару установлена на уровне 76.3951 руб. (вместо 70.445). По евро - 87.3131 руб. (вместо 79.625).

Кроме того, с 10 марта биржа повысит ставки обеспечения по ряду инструментов «в связи с повышенной волатильностью», говорится в сообщении.

Биржа также напоминает о том, что в случае резкого колебания котировок ценных бумаг применяется механизм дискретного аукциона (специальный режим, заменяющий приостановку торгов, когда поступающие от покупателей заявки потом удовлетворяются по единой цене). В частности, если стоимость отдельных акций меняется на 20% в течение 10 минут подряд, то дискретный аукцион проводится по этим акциям. Если индекс Мосбиржи меняется на 15% в течение 10 минут подряд, то аукцион проводится для всех акций.

При этом может проводиться не более двух дискретных аукционов, кроме того, после 16:40 они не проводятся.