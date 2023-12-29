Bloomberg назвал самый подешевевший в 2023 году металл
Никель подешевеет более чем на 40% за этот год на Лондонской бирже металлов, что станет крупнейшим падением с 2008 года и сделает его наиболее потерявшим в цене металлом, пишет Bloomberg.
Результат никеля контрастирует с торгами другими промышленными металлами. медь выросла в цене на 3%, а стоимость руды повысилась на примерно 20% в Сингапуре. Bloomberg называет 2023-й «по большей части неудачным годом» для торговли металлами, на ситуацию влияли глобальные экономические проблемы и неопределенные перспективы экономики Китая.
Предложение никеля продолжает расти, но потребление не демонстрирует никаких признаков улучшения», — оценили ситуацию аналитики Huatai Futures.
Годовому приросту цен на медь способствовали оптимистичные ожидания снижения процентных ставок ФРС США с 2024 года. Goldman Sachs Group прогнозирует, что стоимость меди к концу следующего года достигнет $10 тыс.
Fitch Ratings снизил прогноз цен на никель на 2024 год, решение аналитики приняли из-за сокращения спроса со стороны производителей нержавеющей стали в Китае. Средняя цена металла составит $18 тыс. вместо $19 тыс. за тонну, считают аналитики, в 2024 году около четверти мировых производителей никеля будут работать в убыток или находиться на грани рентабельности.
Трейдеры обеспокоились увеличением запасов и появлением китайского никеля на складах Лондонской биржи металлов, увидев в этом признаки снижения спроса на сырье и замедления экономики.
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Основная сфера применения никеля — металлургия. В ней он задействован в производстве высоколегированных нержавеющих сталей. Добавляя в расплав железа никель, металлурги получают прочные и пластичные сплавы, которые обладают повышенной коррозионной стойкостью и устойчивостью к высоким температурам. Нержавеющая и термостойкая никелевая сталь применяется в авиа- и машиностроении, пищевой и химической промышленности, медицине и фармацевтике, мебельной промышленности и др.
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