ФАС подготовила предложения по передаче ЖКХ в регионах в частные руки

Не меньше 40% предприятий ЖКХ в регионах должны быть частными, пишет ФАС в докладе по развитию конкуренции. Те предприятия, что останутся в собственности государства, служба предлагает передать в управление бизнесу через концессии

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Глав российских регионов следует обязать провести масштабную приватизацию, а также довести до определенного уровня долю частного бизнеса в разных отраслях, в том числе в ЖКХ, здравоохранении и дошкольном образовании. Такие предложения содержатся в проекте доклада (есть у РБК) рабочей группы к заседанию Госсовета по развитию конкуренции в субъектах. Документ подготовила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Губернаторы, согласно предложениям из доклада, до 2020 года должны организовать приватизацию или ликвидацию не менее 50% государственных унитарных предприятий (ГУП) в своих регионах, к 2022 году должны быть приватизированы или ликвидированы все ГУП. Такие же меры следует провести и на муниципальном уровне.

ЖКХ — бизнесу

До 2019 года главам регионов, как следует из предложений, предстоит обеспечить присутствие частного бизнеса в разных секторах экономики по квотам. Например, в здравоохранении не менее 50% рынка должны занимать частные компании, в социальных услугах (в том числе в дошкольном образовании, оказании поддержки незащищенным слоям населения) — не менее 60%, в пассажирских перевозках и строительстве — 80%, в сельском хозяйстве — 70%, в телекоммуникациях — 90%.

Однако рост доли частного сектора «не является самоцелью», подчеркивает ФАС. Служба хочет повысить «удовлетворенность потребителей за счет расширения ассортимента товаров, работ и услуг, повышения их качества и снижения цен».

На частный бизнес, согласно предложениям ФАС, должно приходиться не менее 40% рынка жилищно-коммунального хозяйства. Представитель ФАС отказался комментировать цифры из проекта, указав, что его итоговый вариант пока не готов.

Рынок объемом 2,4 трлн руб. Объем рынка жилищно-коммунальных услуг в 2016 году составил 2,4 трлн руб., говорилось в исследовании компании Bussinesstat, это почти в полтора раза больше его размера в 2012 году. «Показатель рос как за счет увеличения натурального объема рынка, так и за счет повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги», — отмечают аналитики. По их прогнозу до 2021 года рынок продолжит расти темпами 4–6% ежегодно (в натуральном выражении, то есть по количеству обслуженных помещений). Ускорить рост может госпрограмма по обеспечению комфортным жильем, а замедлить — низкие реальные доходы граждан, указывала Bussinesstat. На ЖКХ приходится 27,5% всего объема оказываемых населению платных услуг, подсчитал Аналитический центр при правительстве.

Вопрос в том, существует ли в принципе «рынок ЖКХ» — это старая терминология, а сейчас жилищное и коммунальное хозяйство, по сути, отдельные отрасли, рассуждает председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков. Жилищным сектором управляют физические или юридические лица или представляющие их публичные организации, а за коммунальный несет ответственность государство, напоминает он. Рассчитать долю сектора на уровне 40% из-за этого невозможно, считает эксперт.

Даже когда частный сектор присутствует в секторе ЖКХ, государство все равно должно устанавливать квоты, отмечает партнер EY Валентина Федосеева. «С точки зрения целеполагания сектор ЖКХ контролирует государство. Присутствие частного сектора в ЖКХ существует во всем мире, но руководящая и контролирующая роль остается за государством», — указывает она.

Второй вариант

Даже оставшиеся в региональной собственности предприятия ЖКХ не должны управляться государством. ФАС предлагает передать объекты, находящиеся в собственности субъектов или муниципалитетов, в концессию (договор, при котором частная компания инвестирует в объект, находящийся в госсобственности, и использует его на безвозмездной основе). Сделать это предлагается до 2020 года при посредстве конкурсных процедур.

Но инвесторы не считают концессию хорошим инструментом для вложения средств, указывает Широков, это происходит из-за «политического тарифа». Государство «лезет в регулирование тарифов с точки зрения заигрывания с населением», и поэтому компании не смогут отбить инвестиции, указывает Широков: «Пока не будет инвестиционно правильно рассчитанного тарифа, концессия [в ЖКХ] полностью не заработает». При должной степени эффективности управления компании могут вернуть инвестиции в ЖКХ, возражает Федосеева.

Идея приватизации ЖКХ обсуждалась в правительстве в 2011 году, вопросом занималось, в частности, Министерство регионального развития (упразднено в 2014 году), писали «Ведомости». Однако, как сообщал позднее «Коммерсантъ», власти решили отказаться от этих планов. Источники издания объясняли это опасениями правительства из-за вероятности социальных катастроф в случае банкротств частных владельцев предприятий ЖКХ.

Государство все больше и больше оказывает административное влияние на отрасль и занимается «не своими вопросами», говорит Широков. Социальные факторы вновь могут затормозить приватизацию: если государство передаст социально значимые коммунальные объекты частным инвесторам, то будет зависеть от них, добавляет эксперт. Коммунальное хозяйство должно контролироваться властями, подчеркивает Широков.

Социальные риски в сфере ЖКХ существуют всегда, указывает Федосеева. Но минимизировать их должен тот же контроль государства через договоры концессии или другие юридические инструменты. «При этом нужно соблюсти баланс, чтобы бизнес не боялся идти в ЖКХ», — считает Федосеева.

Регионы с самодостаточными бюджетами «не испытывают острой необходимости в сокращении государственного участия на конкурентных рынках, так как бюджеты таких субъектов вполне справляются с самыми затратными своими проектами», отмечает в документе ФАС. В качестве примера в ведомстве приводят Москву, где большинство работ по благоустройству и эксплуатации жилищного фонда и улично-дорожной сети ведут ГУП и бюджетные учреждения — на них в столице приходится 70% от всех предприятий в отрасли.