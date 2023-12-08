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Экономика ,  
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Дефицит бюджета Калифорнии побьет рекорд из-за обвала налогов на доходы

WSJ: Калифорния столкнется с рекордным дефицитом бюджета в $68 млрд
Калифорния в следующем финансовом году столкнется с рекордным дефицитом бюджета из-за падения доходов, в том числе налоговых поступлений после прошлогодних штормов, а также кризиса в Кремниевой долине, пишет WSJ
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Лос-Анджелес, Калифорния, США (Фото: mpi34 / imago-images.de / Global Look Press)

Штат Калифорния в следующем финансовом году столкнется с рекордным бюджетным дефицитом в $68 млрд, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ). Она называет причиной падение доходов, в том числе налоговых поступлений. Это может вынудить губернатора Гэвина Ньюсома и законодателей принять чрезвычайные меры.

По оценкам госагентства Калифорнийский офис законодательных аналитиков (LAO), ожидаемые доходы штата в 2024–2025 финансовом году окажутся на $68 млрд ниже, чем предполагалось. Масштабы падения доходов, отмечает газета, стали очевидными осенью после продления срока подачи налоговых деклараций и уплаты подоходного налога для налогоплательщиков, пострадавших от штормов год назад. Оно сравнимо с падением доходов, произошедшим во время рецессии 2007–2009 годов и кризиса доткомов, указывает WSJ.

В 2001 году произошел один из крупнейших фондовых коллапсов в новейшей истории — обвалился технологический индекс NASDAQ. Вместе с падением индекса лопнул пузырь доткомов. Обанкротилось огромное количество интернет-стартапов. Даже те компании, бизнес которых был налажен, понесли огромные убытки.

Пузырь доткомов был вызван активной торговлей переоцененными акциями IT-компаний. В период с 1995 по 2000 год индекс NASDAQ вырос на 400%, а в 2002-м упал на 78% и потерял $5 трлн капитализации. Обвал вызвал волну банкротств. Термин «дотком» происходит от обозначения коммерческого домена верхнего уровня —.com.

Это может вынудить власти взять средства из «фонда черного дня» штата, чтобы устранить дефицит.

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По данным LAO, повышение базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США оказало огромное влияние на бюджет Калифорнии. ФРС осенью сохранила ставку на уровне 5,25–5,5% годовых. Она находится на этой отметке с июля 2023 года, а с начала года регулятор поднял ее на 100 б.п. С марта 2022 года, когда ФРС начала повышать ставку, та выросла на 525 б.п.

Согласно данным LAO, количество IPO калифорнийских компаний, — а в штате, где находится Кремниевая долина, традиционно высока доля высокотехнологичных предприятий, — в 2022 и 2023 годах сократилось более чем на 80% по сравнению с 2021-м из-за недавнего спада в экономике и череды увольнений. Доходы с учетом инфляции по всему штату с 2022 года снижались пять кварталов подряд. Сумма удержанного подоходного налога уменьшилась на 2% за последний год, сообщили аналитики.

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Из-за потенциальной дыры в бюджете в $68 млрд губернатору и законодателям придется решить, стоит ли сокращать расходы, особенно на образование, и использовать резервы в размере $37,8 млрд. Одной из возможностей аналитики называют сокращение расходов бюджета на образование «до минимума, требуемого Конституцией», и одновременно финансирование школьных округов за счет резервов, предназначенных для этих целей.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Калифорния дефицит бюджета Кремниевая долина ураганы

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