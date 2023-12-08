Дефицит бюджета Калифорнии побьет рекорд из-за обвала налогов на доходы

Калифорния в следующем финансовом году столкнется с рекордным дефицитом бюджета из-за падения доходов, в том числе налоговых поступлений после прошлогодних штормов, а также кризиса в Кремниевой долине, пишет WSJ

Лос-Анджелес, Калифорния, США (Фото: mpi34 / imago-images.de / Global Look Press)

Штат Калифорния в следующем финансовом году столкнется с рекордным бюджетным дефицитом в $68 млрд, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ). Она называет причиной падение доходов, в том числе налоговых поступлений. Это может вынудить губернатора Гэвина Ньюсома и законодателей принять чрезвычайные меры.

По оценкам госагентства Калифорнийский офис законодательных аналитиков (LAO), ожидаемые доходы штата в 2024–2025 финансовом году окажутся на $68 млрд ниже, чем предполагалось. Масштабы падения доходов, отмечает газета, стали очевидными осенью после продления срока подачи налоговых деклараций и уплаты подоходного налога для налогоплательщиков, пострадавших от штормов год назад. Оно сравнимо с падением доходов, произошедшим во время рецессии 2007–2009 годов и кризиса доткомов, указывает WSJ.

В 2001 году произошел один из крупнейших фондовых коллапсов в новейшей истории — обвалился технологический индекс NASDAQ. Вместе с падением индекса лопнул пузырь доткомов. Обанкротилось огромное количество интернет-стартапов. Даже те компании, бизнес которых был налажен, понесли огромные убытки. Пузырь доткомов был вызван активной торговлей переоцененными акциями IT-компаний. В период с 1995 по 2000 год индекс NASDAQ вырос на 400%, а в 2002-м упал на 78% и потерял $5 трлн капитализации. Обвал вызвал волну банкротств. Термин «дотком» происходит от обозначения коммерческого домена верхнего уровня —.com.

Это может вынудить власти взять средства из «фонда черного дня» штата, чтобы устранить дефицит.

По данным LAO, повышение базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США оказало огромное влияние на бюджет Калифорнии. ФРС осенью сохранила ставку на уровне 5,25–5,5% годовых. Она находится на этой отметке с июля 2023 года, а с начала года регулятор поднял ее на 100 б.п. С марта 2022 года, когда ФРС начала повышать ставку, та выросла на 525 б.п.

Согласно данным LAO, количество IPO калифорнийских компаний, — а в штате, где находится Кремниевая долина, традиционно высока доля высокотехнологичных предприятий, — в 2022 и 2023 годах сократилось более чем на 80% по сравнению с 2021-м из-за недавнего спада в экономике и череды увольнений. Доходы с учетом инфляции по всему штату с 2022 года снижались пять кварталов подряд. Сумма удержанного подоходного налога уменьшилась на 2% за последний год, сообщили аналитики.

Из-за потенциальной дыры в бюджете в $68 млрд губернатору и законодателям придется решить, стоит ли сокращать расходы, особенно на образование, и использовать резервы в размере $37,8 млрд. Одной из возможностей аналитики называют сокращение расходов бюджета на образование «до минимума, требуемого Конституцией», и одновременно финансирование школьных округов за счет резервов, предназначенных для этих целей.